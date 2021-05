Les perspectives de voyage restent médiocres pour les prochains mois; le secteur du bien-être devrait renaître: Nikhil Kapur, Atmantan Wellness

À son avis, les voyages sont susceptibles de reprendre lorsque les gens commencent à voyager pour améliorer leur santé / traitement de leurs maux vers des centres de bien-être comme Atmantan et Nature dans des endroits décalés. (Source de l’image :: Atmantan Wellness Center)

Au milieu de la deuxième vague du COVID-10, une impulsion significative pour l’industrie du voyage et de l’hôtellerie en Inde a largement manqué. Les gens hésitent à sortir de chez eux même pour acheter des produits de première nécessité. Alors que le segment des voyages et de l’hôtellerie subit un nouveau coup dur dû à la deuxième vague, les hôtels de luxe et les centres de bien-être ont pris de nombreuses mesures pour protéger leur personnel et leurs clients pendant la deuxième vague de la pandémie.

Selon Nikhil Kapur, fondateur et directeur du centre de bien-être Atmantan, «Cette fois-ci, le sentiment s’est beaucoup affaibli car la majorité des gens ont été témoins de maladies graves / de décès de près. Par conséquent, les perspectives sont médiocres au cours des 1 à 3 prochains mois. Une fois qu’une masse critique a été vaccinée, je constate une forte augmentation des voyages. Soit dit en passant, une fois que la vaccination est effectuée dans d’autres pays également, les voyages internationaux devraient être sélectionnés dès le 21 octobre / novembre. »

À son avis, les voyages sont susceptibles de s’accélérer lorsque les gens commencent à voyager pour améliorer leur santé / traitement de leurs maux vers des centres de bien-être comme Atmantan et Nature dans des endroits décalés.

Notamment, Atmantan est un projet certifié GOLD LEED.

«Je m’attends à ce que les gens voyagent et choisissent leur destination de voyage plus consciemment à l’avenir. Le secteur de l’hôtellerie mettra un certain temps à se relancer, mais je m’attends à ce que le secteur du bien-être revienne plus en évidence. L’un des plus grands changements attendus est la croissance exponentielle des services numériques et il sera intéressant de voir comment les industries du voyage et de l’hôtellerie apportent cela », déclare Nikhil Kapur à Financial Express Online.

Dans cette interaction exclusive avec Financial Express Online, Nikhil Kapur explore en profondeur comment un centre résidentiel comme Atmantan s’est associé à des personnes passionnées et qualifiées pour offrir une expérience transformatrice et comment ils utilisent certaines machines de diagnostic avancées pour examiner l’amélioration des paramètres de santé ou des performances.

Il souligne notamment leur plateforme de télémédecine récemment lancée – Atmantan Naturals, qui offre une solution de santé complète car elle intègre également des thérapies numériques.

Quelle est la vision directrice qui a conduit à «Atmantan»?

La vision était de créer un endroit où les gens peuvent se rétablir, sans se sentir ostracisés ou déprimés … un endroit où ils seraient en fait applaudis et encouragés pour faire ce pas vers le bien-être personnel. ; un lieu qui offre un véritable bien-être axé sur les résultats dans un havre naturel bien reconstitué. Nous voulions créer un lieu de transformations profondes de l’atma (âme), du mana (esprit) et du tann (corps).

«Atmantan» dans son nom et son offre est la fusion holistique de l’atma, du mana et du tann.

Après l’assouplissement des restrictions de verrouillage l’année dernière, quelles mesures ont été prises à «Atmantan» pour assurer la sécurité et le bien-être complets de son personnel et de ses invités?

Atmantan est un centre de bien-être accrédité par le NABH et, par conséquent, nos protocoles garantissent la plus haute qualité de programmes de santé, de sécurité et d’hygiène pour le personnel et les clients. Chaque individu a un rôle à jouer pour assurer la sécurité de l’environnement.

En gardant cela à l’esprit, nous avons mis en place une campagne SAFE FOR YOU, axée sur:

(1) Invité et (2) Équipe

Nous avons amélioré tous nos protocoles de service.

Certaines mesures prises sont:

1) Tous nos clients doivent faire un test RT PCR obligatoire avant l’arrivée (un échantillon doit être prélevé dans les 48 heures avant l’heure d’arrivée). Il est conseillé aux clients de ne pas socialiser une fois que l’échantillon a été prélevé.

2) À l’arrivée, nous effectuons un dépistage par un médecin pour tout symptôme ou préoccupation visible.

3) Près de 150 membres de notre équipe séjournent sur les lieux. Cela comprend les cadres supérieurs et intermédiaires. et les membres juniors de l’équipe aussi. Cela garantit que très peu de personnes viennent des zones voisines.

4) Le personnel fait Jal Neti deux fois par semaine et a reçu une dose de médicaments homéopathiques pour améliorer son immunité. Tous les membres de l’équipe termineront leur vaccination d’ici la mi-juillet.

5) Tous les espaces publics sont nettoyés plus souvent.

6) Nous utilisons une lumière UV avancée dans toutes les pièces et les espaces publics, car cela tue toutes les bactéries de surface. Ce traitement de 15 secondes est effectué avant l’enregistrement. Et tous les soirs, ce traitement est effectué dans toutes les parties communes.

7) Formation des membres de notre équipe pour augmenter leur sensibilité au risque et comment l’atténuer.

Toutes ces mesures ci-dessus font d’Atmantan une «bulle de sécurité»!

Qu’est-ce que le «bien-être» résume dans votre vision de vos clients et comment se reflète-t-il dans vos services qui sont maintenant proposés?

Nous sommes un arrêt au stand de bien-être. Comme dans les courses de Formule, la voiture entre toujours pour un arrêt au stand où elle est vérifiée ou entretenue; Atmantan est exactement un tel endroit, où les clients reviennent régulièrement à leur équipe de confiance et continuent à améliorer leurs paramètres de santé.

Nous offrons à nos clients des expériences transformatrices et éducatives lors de leurs consultations médicales, où en eux des diagnostics, une nutrition prescrite, des régimes de remise en forme et tout cela est fait de manière personnalisée avec un soutien social incroyable de notre équipe.

Dites-nous en plus sur les initiatives vertes qui ont été déployées et pourquoi elles font partie intégrante de votre vision du futur?

Ma femme Sharmilee Agrawal Kapur et moi étions très concentrés sur le développement d’une propriété de classe mondiale sans dégrader l’environnement naturel. Par conséquent, très tôt au cours de la phase de planification proprement dite, nous avons mené une étude météorologique et avons également nommé un consultant LEED pour explorer l’architecture durable et les systèmes énergétiques. En tant que jeunes entrepreneurs, il n’y a pas d’autre moyen… si cela doit être fait… il faut que ce soit vert.

Nos mesures novatrices comprennent:

Installation de chauffage solaire LPD de 40 000 K pour laquelle nous avons importé des tuyaux à isolation thermique de Hollande. Ces tuyaux spéciaux garantissent une baisse de température minimale sur de longues distances.

Usine 300KLD STP qui utilise 1/3 de la consommation électrique des usines conventionnelles et n’utilise pas non plus de produits chimiques pour le traitement des déchets.

Cette eau est recyclée pour notre jardin et notre ferme biologique

Parlez-nous de l’emplacement de votre complexe et du type de voyageurs pour lequel il est idéal.

Atmantan se trouve au sommet d’une colline de cristal, surplombant le lac bleu Mulshi. La terre nous prête des fréquences de guérison et améliore notre offre de bien-être. Niché dans la demeure de la nature, Atmantan est loin de l’agitation de la ville, tout en étant fabuleusement relié par la route et l’air à la périphérie de la ville de Pune.

Nos clients sont toujours bien éduqués et ont évolué au point qu’ils valorisent leur santé comme le bien le plus important et choisissent de venir chez nous pour l’améliorer et l’améliorer.

Cet endroit est idéal pour les personnes qui recherchent la gestion et l’inversion de la maladie, le soulagement des maladies et des blessures chroniques, les personnes souffrant de maladies auto-immunes, celles qui veulent récupérer grâce à l’ancienne science de l’Ayurveda (Kairali), la désintoxication, la longévité et tous ceux qui recherchent bien-être holistique.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.