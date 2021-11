Les perspectives des stocks de MRNA sont directement liées au recul éventuel de Covid-19

Le géant du vaccin contre le Covid-19 Moderna (NASDAQ :ARNm) est en larmes depuis le deuxième trimestre 2020. Il a augmenté son chiffre d’affaires de plus de 6 500 % d’une année sur l’autre en raison des ventes galopantes de son vaccin Covid-19. En conséquence, il se négocie désormais à une évaluation énorme à peine justifiée par ses perspectives à long terme. Le manque de diversité dans son pipeline de produits et l’incertitude de la demande de vaccins Covid rendent le stock d’ARNm peu attrayant à long terme.

Source : Ascannio / Shutterstock.com

La performance des cours de l’action MRNA sur un an a été tout simplement stupéfiante. Il a gagné 410%, surperformant le S&P 500 par une marge saine. Cependant, il s’est considérablement ralenti ces derniers mois.

La réponse discrète de la FDA aux injections de rappel de l’entreprise et le déploiement prévu de Merck (NYSE :MRK) La pilule Covid-19 très attendue a pesé sur le stock d’ARNm. Cependant, il se négocie toujours à environ 20 fois ses ventes sur les 12 derniers mois, ce qui est déraisonnable.

Prévisions de bénéfices du troisième trimestre

Moderna devrait publier ses résultats du troisième trimestre au cours de la première semaine de novembre. Le fabricant de vaccins a annoncé une croissance de 6,398% d’une année sur l’autre de ses revenus au deuxième trimestre, il a donc un acte difficile à suivre au troisième trimestre. La clé sera de savoir comment elle peut déplacer ses opérations de fabrication pour faire face à la demande de doses de rappel.

Étant donné que le vaccin Covid-19 était la seule vache à lait de l’entreprise, les investisseurs suivront de près ses résultats de vente et son impact sur les revenus futurs. Plus précisément, les nouveaux accords d’achat anticipé (APA) seront essentiels ici, car ils soutiendront la capacité de l’entreprise à fournir des doses à l’avenir. La société de biotechnologie s’attend à gagner près de 20 milliards de dollars en APP à partir de 2020 et 20 milliards de dollars supplémentaires jusqu’en 2022.

Cependant, répondre à ces APA sera une demande difficile pour l’entreprise, en particulier en raison des défis liés à l’offre. Plus tôt cette année, des problèmes avec sa chaîne d’approvisionnement ont entraîné des retards de livraison de vaccins pour les clients qui avaient payé à l’avance. Bien que ces problèmes aient été résolus, les perturbations causées par la pandémie dans les chaînes d’approvisionnement mondiales sont susceptibles de créer plus de complications.

Perspectives d’avenir pour le stock de MRNA

Moderna fonctionnera probablement de manière impressionnante au cours des prochains trimestres, mais les choses devraient changer à mesure que nous nous rapprochons de la fin des affaires de 2022. Les estimations des analystes suggèrent que les revenus chuteront d’environ 50 % d’ici 2023, ce qui n’est pas surprenant. Le marché du Covid-19 est voué à ralentir avec la plupart des vaccins dans le monde. De plus, plusieurs concurrents dans la mêlée laisseront une part relativement petite du gâteau à Moderna.

Le problème avec le stock d’ARNm est qu’il est très peu diversifié en termes de pipeline de produits. Il n’a que quelques candidats de phase II et aucun candidat de phase III en développement. Cependant, sa valorisation élevée suggère qu’il s’agit d’un énorme acteur pharmaceutique.

Sa plate-forme de développement de médicaments à base d’ARNm peut devenir une source d’argent majeure pour l’entreprise à l’avenir. Cependant, il n’y a pas beaucoup de clarté sur la plate-forme, ce qui rend difficile toute spéculation à ce sujet pour le moment.

Les investisseurs voudront parcourir le rapport du troisième trimestre de Moderna pour rechercher des mises à jour sur ses programmes de pipeline. Certains d’entre eux incluent son vaccin contre la grippe et son vaccin personnalisé contre le cancer. Cependant, il est prudent de supposer que ces programmes pourraient ne jamais atteindre le même potentiel de revenus que son vaccin Covid-19.

Le stock d’ARNm a perdu beaucoup de vitesse ces derniers temps, ce qui pourrait être un signe pour les choses à venir. Le potentiel de génération de revenus futur de Moderna est incertain, compte tenu de son pipeline de produits invariable. Cependant, l’action MRNA continue de se négocier à une évaluation exagérée qui devrait se refroidir dans les mois à venir. Le stock de MRNA est trop cher et n’est pas un pari attrayant à long terme.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.