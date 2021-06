Les perspectives d’inflation deviennent plus incertaines

in

Le 4 juin, la RBI a révisé à la hausse ses prévisions d’inflation de l’IPC pour l’exercice 2022 de seulement 10 points de base, à 5,1%, rassurant le marché que l’orientation accommodante de la politique monétaire se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance sur une base durable. Cependant, le procès-verbal de la réunion du MPC, publié le 18 juin, révèle les inquiétudes manifestes de certains membres. Depuis l’examen, les données de mai ont montré une inflation de l’IPC à 6,3 %, nettement au-dessus du consensus du marché.

Pourtant, la plupart des économistes pensent que l’inflation ne peut tout simplement pas se maintenir – les chances sont clairement contre toute cassure, l’écart de production est trop important, le taux de chômage est très élevé. Il y a aussi cette forte conviction que les anticipations d’inflation sont bien ancrées. C’est comme croire que le cobra a été désagrégé ; il peut maintenant jouer sur l’air du charmeur de serpent. Est-ce que cela va?

La poussée d’inflation, en grande partie, pourrait être due à des perturbations de l’approvisionnement dues aux blocages de la deuxième vague et pourrait s’estomper progressivement, les conditions se normalisant comme cela s’est produit lors de la première vague en 2020. Cela peut être le cas. Mais les enjeux sont de taille : des politiques monétaires et budgétaires ont été déployées pour relancer la croissance. L’économie ne peut pas se permettre de freiner. Ceci mis à part, une explosion inflationniste pourrait toucher les nerfs politiques. Au cours des derniers mois, le gouverneur de la RBI a suggéré que le gouvernement devrait réduire les taxes sur les produits pétroliers, les huiles comestibles, etc. pour refroidir les prix. Pourtant, si contraignantes sont les contraintes de revenus que le gouvernement semble parier sur les producteurs pour absorber les coûts accrus des intrants. Vont-ils?

Une distinction importante est que, contrairement à la première vague de 2020, nous sommes dans un monde différent en 2021. De nombreuses économies avancées connaissent une poussée inflationniste après plus d’une décennie, au moins depuis la crise financière mondiale de 2008. L’économiste Lawrence Summers a implacablement a exhorté à la prudence face à la surstimulation depuis que le président américain Joe Biden a décidé d’un plan de secours Covid de 1,9 billion de dollars. Les marchés financiers mondiaux ont été nerveux ces derniers mois, mais tiennent bon. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, estime cependant que la dynamique sous-jacente de l’inflation qui a maintenu l’inflation à un niveau bas pendant un quart de siècle reste intacte. Faut-il se fier à l’instinct ?

Peut-être! Juste à côté, les prix départ usine de la Chine ont grimpé à 9 % en mai, le plus haut depuis 12 ans, alors que les prix mondiaux des matières premières ont continué d’augmenter après un écart de six ans. Pour refroidir les prix des métaux, les autorités chinoises nerveuses ont récemment décidé de sortir les métaux industriels de leurs stocks de réserves. Le déménagement sera-t-il utile ? Nous ne le saurons peut-être pas avant son exécution réelle. Deux autres de nos partenaires BRICS, le Brésil et la Russie, ont relevé leur taux directeur trois fois au cours des derniers mois pour contrôler l’inflation. L’évolution la plus inquiétante de toutes est la hausse du prix international du pétrole brut, qui s’approche de façon menaçante des 80 dollars le baril. Cet élan va-t-il se maintenir ? Difficile de se fier à une quelconque projection !

Alors, qu’est-ce que ces développements présagent pour les perspectives d’inflation en Inde ? Ce que nous savons avec certitude, c’est que les prix de gros ou à la production sont revenus au centre de l’économie après près d’une décennie. L’Inde n’a pas connu de taux d’inflation WPI à deux chiffres depuis septembre 2011. La question est de savoir si cela se répercutera sur les prix de détail. ?

Certains pensent que le processus de transmission est déjà enclenché, visible dans l’inflation sous-jacente élevée de l’IPC. Mais beaucoup pensent également que la transmission peut rester incomplète en raison de la contrainte de la demande, en particulier pour les services. Il y a un mérite considérable dans une telle affirmation.

Après tout, la plupart des analystes, y compris RBI, ont revu à la baisse les projections de croissance pour cette année, certains avec un biais à la baisse. Mais il y a un doute persistant. Et si les cicatrices des blocages de Covid avaient effectivement entamé le potentiel de l’économie et que l’écart de production réel était beaucoup plus petit ?

La flambée des prix des matières premières en est à un stade relativement précoce. On ne sait pas avec certitude si cela va faire faillite ou se transformer en un autre super-cycle. Il n’y a pas grand intérêt à revenir sur ce qui s’est passé pendant la période UPA-II. Il s’agissait d’un véritable super-cycle des matières premières au cours duquel les prix du pétrole ont dépassé 140 $ le baril en juin 2008. La demande du secteur privé était brûlante, aidée et encouragée par des politiques fiscales et monétaires accommodantes, l’économie surchauffant alors que la croissance dépassait son potentiel.

À l’heure actuelle, bien que le déficit budgétaire soit beaucoup plus important et la politique monétaire beaucoup plus accommodante, la croissance économique reste inférieure à son potentiel avec très peu de demande du secteur privé à soutenir. Ainsi, d’un point de vue macroéconomique, les risques d’une plus grande répercussion sur les prix de détail semblent faibles.

Cela signifie-t-il que les entreprises devront absorber la hausse des coûts des intrants, réduisant leurs marges ? Ce n’est pas nécessairement le cas ! Il est bien connu que la capacité des entreprises à répercuter les coûts élevés dépend également de la structure du marché en fonctionnement. Par exemple, la portée est très faible dans une configuration de compétition parfaite ; en comparaison, le pricing power est multiplié plusieurs fois dans les structures monopolistiques ou oligopolistiques. Au cours des sept dernières années, quatre chocs majeurs – démonétisation en 2016, déploiement de la TPS en 2017, crise NBFC en 2018 et Covid-19 (mars 2020 à mai 2021) – ont principalement endommagé le secteur informel, y compris de nombreuses petites entreprises. Cependant, ceux-ci ont aidé les grandes entreprises à gagner des parts de marché.

De nombreux économistes ont préféré voir cela à travers le prisme de la formalisation, bien qu’il n’y ait aucune preuve de gains d’efficacité ou de productivité. Mais le processus nous a-t-il laissé une structure de marché plus oligopolistique ?

Ce qui pourrait constituer un cocktail, c’est le design sous-jacent au « Make-in-India », à savoir. encourager la fabrication nationale avec un mur protecteur de tarifs douaniers élevés et en évitant les importations chinoises bon marché. De nombreuses entreprises de services basés sur les contacts ont également accumulé des frais généraux pendant Covid-19 ; ils cherchent aussi des occasions de les récupérer. Du point de vue de l’inflation, ces configurations présentent des risques à la hausse. Si la demande refoulée des consommateurs déborde soudainement dans les mois à venir, les entreprises resteront-elles sur leurs prix ?

Il sera intéressant d’observer comment l’interaction entre ces macro et micro éléments évolue. Autant nous espérons que la mousson tiendra le cap.

