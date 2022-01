« Les perspectives optimistes sur la domination d’Ethereum dans DeFi sont menacées », déclare la banque JPMorgan

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’équipe JPMorgan, dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, s’est demandé s’il fallait poursuivre le rôle dominant d’Ethereum.

***

La domination d’Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi) risque de s’éroder davantage à mesure que les concurrents s’implantent davantage dans la région, selon une analyse de la banque JPMorgan Chase & Co.

Jusqu’à ce que la phase finale de sharding, que JPMorgan ait décrite comme le développement « le plus critique » pour la mise à l’échelle du réseau Ethereum, arrive en 2023, la part de marché de 70 % du réseau dans DeFi pourrait continuer à baisser, ont indiqué les analystes de la banque dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou dans une note. hier, publié à son tour par Bloomberg.

Il convient de noter que Sharding est l’une des principales caractéristiques de la mise à jour tant attendue d’Ethereum 2.0.

Vision optimiste en danger

La « vue optimiste sur la domination d’Ethereum est menacée », a écrit Panigirtzoglou. La mise à l’échelle, « qui est nécessaire pour que le réseau Ethereum maintienne sa domination, pourrait arriver trop tard ».

Ethereum est une force dominante dans la crypto depuis plusieurs années, et son jeton Ether est la crypto-monnaie n ° 2 derrière Bitcoin en valeur marchande. Mais sa part dans la valeur totale bloquée dans DeFi, qui était de 97 % début 2021, est tombée à environ 63 % au cours de l’année, a déclaré JPMorgan.

La baisse de l’enthousiasme pour la blockchain Ethereum pourrait affecter le prix de l’Ether, qui a plus que doublé au cours de la dernière année, selon la banque.

Panigirtzoglou a ajouté qu’un aspect « plutôt gênant » de la situation pour Ethereum est qu’il perd des parts de marché principalement au profit d’autres chaînes de blocs indépendantes, plutôt que de celles qui dépendent du propre réseau de couche 1 d’Ethereum pour leur sécurité.

Concurrents

Les concurrents d’Ethereum qui gagnent la plus grande part de marché, tels que Terra, Binance Smart Chain, Avalanche et Solana, ont reçu d’importants financements et ont utilisé des incitations pour stimuler l’utilisation dans leurs propres écosystèmes, a déclaré JPMorgan. Par conséquent, les écosystèmes des concurrents peuvent être devenus si importants que l’activité ne reviendra pas en masse sur le réseau Ethereum une fois sa mise à l’échelle terminée.

« En d’autres termes, Ethereum est actuellement dans une course intense pour maintenir sa domination dans l’espace des applications avec le résultat de cette course loin d’être donné, à notre avis », selon la note.

Le prix de l’Ether a augmenté de 864% par rapport à deux ans, tandis que Solana a augmenté de 5,442% et Avalanche de 2199%, selon le rapport de CryptoMarkets. Le prix de l’Ether a chuté de 12,67% au cours des dernières 24 heures, chutant bien plus que la devise principale, le Bitcoin, qui a chuté de 8,72 %. Mais le marché en général est en déclin aujourd’hui.

Sources : Bloomberg, Utoday, archives

