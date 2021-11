Les perspectives seront affichées à San Juan Pantitlán

Poursuivant sa promesse de continuer à promouvoir les jeunes talents, le promoteur Winner Circle tiendra sa prochaine soirée de boxe le 20 novembre à la San Juan Pantitlán Arena, à Neza, sous le nom de « Mexican Revolution ».

Ricardo Guzmán a expliqué que toutes les batailles dureront quatre épisodes et que les billets sont déjà en vente au box-office du lieu et au gymnase Loreman, au prix de 150 dans la zone générale et de 250 pesos, dans la zone VIP. Les actions commenceront à sept heures du soir.

Le jeune promoteur a indiqué que tous les combats seront en quatre chapitres, et qu’il y aura des matchs féminins comme Cindy Reyes contre Gloria Solís, au poids welter ; et Aranza Acosta Albavera contre Fernanda Salazar, au poids coq.

Antonio García et Freddy Iniestra, entreront en collision dans la division poids plume; Jesús Estrada Sánchez échangera des coups avec Henry Escobar Buendía, au poids welter; Gerardo Méndez contre Pablo González Rocha, en poids coq; Rafael Gabriel Bautista affrontera Irving Salazar Márquez, chez les poids welters.

Dans d’autres duels qui se présentent comme de nombreux échanges de coups, Diego Gómez Quiron-Eduardo Salmerón, à la lumière ; Ignacio Hernández tirera au sort le physique avec Pedro Esteban Zapata, pesant 54 500 kilogrammes; Camilo Gutiérrez affrontera Gustavo Solano, en poids léger.

Ricardo Guzmán a remercié Bio Astur MX pour le soutien de M. Julian Fernández ; Llanos électrique, de Polo Llanos ; EVIME, d’Enrique Ruiz ; ainsi que Produc Graphics, Taqueria Los Becerros, Frutas y Legumbres La Fortaleza de Dios de Margaro Andrade.