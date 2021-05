Les pertes continuent: Qualcomm refuse également d’assister en personne au MWC 2021 | La technologie

Le prochain sur la liste sera Qualcomm, après la démission de Samsung cette semaine. Le nombre d’entreprises qui ont refusé d’assister à ce salon de la technologie à Barcelone est en augmentation.

Le Mobile World Congress se rapproche de plus en plus et à première vue, ce sera un événement décaféiné. Entre lui 28 juin et 1er juillet la réunion annuelle avec l’industrie de la technologie se tiendra à Barcelone. Cette foire est l’une des plus importantes au monde chaque année, mais à cause de la pandémie, elle ne traverse pas son meilleur moment.

Ce rendez-vous technologique se tient généralement en février, mais il a été décidé de le reporter à juin pour donner plus de champ à la campagne de vaccination et à la lutte contre la pandémie. La situation n’est pas aussi alarmante que celle qui a forcé l’annulation du MWC l’année dernière alors que nous ne savions toujours pas les ravages que le coronavirus causerait dans le monde entier, mais la bataille n’est pas encore gagnée.

C’est l’argument utilisé par toutes les entreprises qui ont jusqu’à présent refusé de se rendre à Barcelone cette semaine-là. «Alors que nous apprécions les mesures de santé et de sécurité que la GSMA met en œuvre pour le MWC Barcelona, ​​nous avons décidé qu’il est dans l’intérêt de nos employés et clients que la participation de Qualcomm soit virtuelle cette année», explique Qualcomm dans son communiqué. Publié par TechCrunch.

Le fabricant de processeurs est un poids lourd à ces foires et, comme d’autres entreprises, refuse d’y assister en personne, mais sera virtuellement présent. «Nous sommes impatients de nous engager avec l’écosystème à travers le discours d’ouverture virtuel de Cristiano Amon le 28 juin et à travers nos dernières annonces et démonstrations de la 5G», poursuivent-ils.

De la même manière, Google, IBM, Nokia, Sony, Oracle, Ericsson, Intel et, ces dernières semaines, Samsung et Lenovo ont fait des annonces similaires. Toutes ces entreprises veulent éviter le risque de voler de différentes parties de la planète pour rassembler des groupes d’employés de chacune à la Fira de Barcelona, ​​malgré les mesures de sécurité prises par l’organisation.

La délégation a promis tests rapides négatifs toutes les 72 heures vague obligation de remplir quotidiennement un questionnaire de santé, entre autres mesures déjà établies par les autorités espagnoles telles que l’obligation de porter un masque. Tout indique qu’il s’agira d’un événement mi-face-à-face, mi-virtuel qui continuera à accueillir des présentations importantes de chaque entreprise, donc tout n’est pas perdu.

Le MWC est un événement très important pour l’industrie technologique, mais aussi pour la région où il se tient chaque année. Pour le garder ouvert cette année et pour activer l’activité que ce grand événement laisse dans la ville, le Gouvernement central, Generalitat et conseil municipal de Barcelone ont déposé une rançon de 9,5 millions la GSMA doit renvoyer s’il n’est pas fini de célébrer dans un mois.

Tout indique qu’il n’y aura pas de fermeture complète comme en 2020 et qu’un calendrier complet des événements peut être organisé, bien que beaucoup soient virtuels et que la fréquentation ne soit pas comme les années précédentes. Les prochaines semaines sont décisives pour savoir combien d’entreprises supplémentaires s’ajoutent à cette liste de victimes et pour déterminer la dynamique du MWC 2021.