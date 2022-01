Les pertes d’Amazon Seller Services se réduisent à Rs 4 748,1 cr en 2020-21

Amazon Seller Services avait enregistré une perte nette de Rs 5 849,2 crore, tandis que ses revenus d’exploitation s’élevaient à Rs 10 847,6 crore au cours de l’exercice 20.



Amazon Seller Services, l’unité indienne de marché en ligne du géant du commerce électronique Amazon, a vu ses pertes se réduire à Rs 4 748,1 crore pour l’exercice 2020-21 par rapport à l’année précédente, tandis que ses revenus d’exploitation ont augmenté de 49,3 pour cent à Rs 16 200,3 crore, selon les documents réglementaires.

« L’entreprise a subi une perte de Rs 47 481 (en millions) au cours de l’année. La société a enregistré un chiffre d’affaires d’exploitation de Rs 162 003 (en millions) pour l’exercice clos le 31 mars 2021 », selon le dossier du registraire des sociétés partagé par la société de veille économique Tofler.

Selon le dossier, Amazon Seller Services a vu ses dépenses totales passer de Rs 16 877,1 crore en FY20 à Rs 21 127 crore en FY21.

Les charges sociales ont augmenté à 1 819,8 crore de Rs (contre 1 382,9 crore de Rs), tandis que les coûts financiers sont passés à 119,6 crore de Rs au cours de l’exercice 21 (contre 108,2 crore de Rs en 20).

Amazon, qui est en concurrence avec des joueurs comme Flipkart, soutenu par Walmart, est également engagé dans une bataille juridique avec Future Group au sujet de l’accord de vente d’actifs de Rs 24 713 crore de ce dernier avec Reliance.

Le dossier réglementaire indiquait qu’Amazon Seller Services avait reçu 4 360 crores de roupies en injection de fonds au cours de l’exercice 21 en trois tranches.

Amazon Corporate Holdings Private Limited et Amazon.com.incs Limited ont émis des actions d’Amazon Seller Services d’une valeur de Rs 2 310 crore en juin et Rs 1 125 crore en septembre 2020, et Rs 925 crore en décembre 2020, selon le document.

En outre, le dossier indique que la société a conclu un accord de transfert d’entreprise avec Amazon Wholesale (India) Private Ltd, une partie liée à la société, par lequel la société a transféré son activité Amazon Devices, y compris les stocks, les employés, les actifs et passifs connexes et les contrats fournisseurs/clients liés à ses produits à AWIPL en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Cela a entraîné une diminution des actifs d’un montant de 2,69 crores de Rs et des passifs d’un montant de 43,4 crores de Rs, a-t-il ajouté.

