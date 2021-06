Les pertes de crypto-mining en Chine pourraient être un gain pour le Kazakhstan

Comparer

Les mineurs de crypto fuyant la dernière répression cryptographique axée sur l’exploitation minière en Chine pourraient se tourner vers une nation voisine pour tenter de continuer à faire des affaires, le Kazakhstan étant de plus en plus désireux de fournir un nouveau foyer à ceux qui cherchent à s’installer en dehors de la Chine continentale. .

Selon Kaktus Media, le nombre d’exploitations minières dans le pays « augmente », tandis que « les entrepreneurs miniers s’enrichissent », et l’État est heureux de participer aux bénéfices.

L’année dernière, le Ministère de l’Économie Le Kazakhstan a annoncé que le pays commencerait à taxer les mineurs à un taux de 15 % dans le but d’atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Et les médias ont noté que, selon le chiffres du ministère du Développement numérique , l’industrie minière crypto au Kazakhstan vaut maintenant environ 216 millions de dollars américains (300 millions de dollars américains par an), bien que cela ne prenne en compte que les revenus des mineurs industriels à grande échelle. Les installations à plus petite échelle devenant de plus en plus répandues, le nombre réel pourrait être plus élevé, surtout si les rapports de délocalisation des opérations minières chinoises vers le pays sont vrais.

Citer des données symboliques et des données d’agences de notation Token Insight , le média a rapporté que le Kazakhstan est l’un des cinq premiers pays miniers au monde, seuls la Chine, les États-Unis et la Russie affichant plus de revenus miniers.

Le gouvernement du pays a encouragé le secteur minier et, en 2019, parlait toujours d’autoriser les mineurs à opérer en franchise d’impôt, dépensant quelque 200 millions de dollars pour des projets miniers et des infrastructures cryptographiques qui ont jusqu’à présent vu 17 méga fermes cryptographiques en activité au Kazakhstan.

De plus, la semaine dernière, Cryptonews.com a rapporté que la société minière chinoise BIT Mining se s’est associé à une société non identifiée basée au Kazakhstan. Le duo investira conjointement dans un centre minier de crypto qui sera construit sur le territoire kazakh, et BIT Mining couvrira 80% des dépenses.

Pendant ce temps, le South China Morning Post a rapporté que les « grandes » sociétés minières chinoises « Bitcoin (BTC) » « cherchent à s’installer en Amérique du Nord et en Asie centrale » alors que la répression sur le continent s’intensifie.

Le média a cité le principal échange de crypto-monnaie Huobi déclarant que ses opérations minières allaient désormais « se concentrer sur l’expansion » de sa « présence à l’étranger » plutôt que sur le continent, tout en citant également Jiang Zhuoer, le fondateur de la grouper mineur BTC.TOP, comme s’il déclarait qu’il envisageait de déplacer ses machines de piscine en Amérique du Nord et en Asie centrale. Le responsable de BTC.TOP a ajouté :

« L’Amérique du Nord a le meilleur environnement politique et sécuritaire pour l’exploitation minière, mais le coût est élevé. L’Asie centrale est proche de la région autonome ouïgoure du Xinjiang. »

Le Xinjiang partage une grande frontière terrestre avec le Kazakhstan au nord et le Kirghizistan au nord-ouest.

Cependant, Kaktus Media a rapporté qu’au Kirghizistan, un blocus temporaire a été mis sur l’exploitation minière après la pénurie d’électricité. Quoi qu’il en soit, les sociétés minières illégales semblent prospérer. le Comité de sécurité nationale de l’État kirghize il a fermé six grandes mines illégales exploitées dans des installations industrielles et saisi plus de 2 000 équipements miniers au cours des derniers mois.

