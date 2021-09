Les pertes de Discoms en baisse de 38% à Rs 38 000 crore au cours de l’exercice 2020: rapport PFC

Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ». Les analystes de Crisil ont souligné que les pertes de dcom seront 40 % plus élevées en FY22 qu’en FY20.

Les pertes financières des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État (discoms) ont diminué de 37,8% par an pour atteindre 38 093 crores de roupies au cours de l’exercice 2020, selon le dernier audit de performance de Power Finance Corporation (PFC).

L’amélioration du décaissement des subventions par les gouvernements des États et la facturation efficace par les discothèques ont contribué à réduire l’écart entre le coût moyen de l’approvisionnement et les revenus réalisés (écart ACS-ARR), entraînant une diminution des pertes. L’écart ACS-ARR des discoms est passé de 0,49 Rs/unité au cours de l’exercice 19 à 0,30 Rs/unité au cours de l’exercice 20, malgré l’augmentation du coût moyen d’achat d’électricité de 4,64 Rs/unité à 4,73 Rs/unité au cours de la même période.

Cependant, le rapport reflète les performances des disques disco avant qu’ils ne soient touchés par la pandémie. Les experts ont souligné que les revenus des discoms pourraient avoir considérablement diminué au cours de l’exercice 21, la demande des segments de consommateurs industriels et commerciaux bien rémunérés étant perturbée au milieu des blocages pour contenir le coronavirus.

Alors que l’énergie vendue par les discothèques a enregistré une croissance annuelle de 1,96 % à 1 020 milliards d’unités au cours de l’exercice 20, les revenus ont augmenté de 4,52 % au cours de la même période pour atteindre 6,53 lakh crore au cours de l’exercice 20, indiquant une meilleure réalisation des revenus. Les pertes techniques et commerciales agrégées (AT&C) – un indicateur de chapardage – pour les disco au niveau national sont passées de 21,74 % au cours de l’exercice 19 à 20,93 % au cours de l’exercice 20, alors que l’efficacité de la facturation est passée de 83,91 % à 85,36 ​​% au cours de la même période.

Les gouvernements des États ont débloqué 94,65 % de la subvention réservée par leurs discothèques respectives au cours de l’exercice 20, ce qui est nettement supérieur aux 89,21% libérés au cours de l’exercice 19. Discoms au Gujarat a enregistré le profit le plus élevé de Rs 1 023 crore au cours de l’exercice 20, suivi par Haryana (` 331 crore), Chandigarh (Rs 179 crore), Mizoram (Rs 175 crore) et Assam (Rs 151 crore). Le Tamil Nadu, à 19 684 crore, a enregistré les pertes les plus élevées parmi les dcoms au cours de l’exercice, suivi du Rajasthan (12 277 crore Rs), du Telangana (6 966 crore Rs), du Maharashtra (6 834 crore Rs) et du Madhya Pradesh (5762 crore Rs).

Un rapport publié par l’Icra en mars avait indiqué que les pertes de disco ont augmenté pour atteindre 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Par la suite, un rapport co-écrit par NITI Aayog et le groupe de réflexion sur l’énergie RMI publié début août a également estimé que le chiffre des pertes était à des niveaux similaires. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ». Les analystes de Crisil ont souligné que les pertes de dcom seront 40 % plus élevées en FY22 qu’en FY20.

