Les pertes de RealReal se sont élargies alors même que GMV se développe – WWD

The RealReal Inc. est en train de prendre un véritable élan de revente – et teste plus de catégories – mais travaille toujours à générer des bénéfices.

Les pertes nettes du deuxième trimestre se sont élargies à 70,7 millions de dollars pour la société et comprenaient une charge de 11 millions de dollars pour un règlement judiciaire en attente d’approbation par le tribunal et lié à une affaire alléguant que RealReal avait induit les investisseurs en erreur sur la façon dont il authentifie les produits de luxe qu’il commercialise.

Mais même sans la charge, les pertes nettes se sont élargies de plus de 16 millions de dollars par rapport aux 42,9 millions de dollars enregistrés il y a un an. Les pertes ajustées de 50 cents par action ont été un peu pires que le déficit de 47 cents prévu par l’analyste de Wall Street.

Mais les revenus pour les trois mois clos le 30 juin ont bondi à 104,9 millions de dollars contre 57,3 millions de dollars il y a un an, lors des premiers blocages pandémiques.

Cela représentait un record de volume de marchandises brut de 350 millions de dollars au cours du trimestre.

Julie Wainwright, fondatrice, PDG et présidente, a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique : « Nous sommes ravis d’annoncer un autre trimestre de forte croissance tirée par la consignation à domicile et notre dynamique continue de vente au détail. Nous avons atteint notre plus grand nombre d’expéditeurs nouveaux et récurrents ce trimestre.

GMV au cours du trimestre a marqué une augmentation de 91% par rapport à l’année précédente et de 53% par rapport à la période de vente en 2019.

Alors que l’entreprise reprend vie après les blocages de l’année dernière, il est clair que l’entreprise continue de croître et de changer rapidement.

Au cours du deuxième trimestre, The RealReal a repris les rendez-vous de conciergerie à domicile, est passé à son centre d’authentification de Phoenix et a ajouté des magasins à Austin, Dallas et Atlanta.

“Le deuxième trimestre a été un trimestre très occupé pour nous”, a déclaré Wainwright.

En effet, lorsque l’analyste de KeyBanc Edward Yruma a posé des questions sur les tests dans des catégories telles que l’électronique et les articles de sport, le PDG a déclaré que le marché adressable total de l’entreprise était en croissance.

“Il est tôt, tôt, donc nous n’allons pas faire de prédictions, mais nous allons en particulier dans les objets de collection, il y avait de grandes catégories dans l’extérieur [space]”, a déclaré Wainwright. « Nous nous considérons comme une entreprise de style de vie de luxe. Nos expéditeurs nous demandaient d’entrer dans ces catégories. Nous l’avons recherché pendant un certain temps, il semble que cela allait être un ajout net pour nous. Nous venons donc de commencer cela presque la troisième semaine de juillet. C’est donc très, très nouveau pour nous.

Wall Street maintient la pression sur l’entreprise pour continuer à tendre vers la rentabilité – un effort rendu plus difficile au dernier trimestre par le règlement juridique.

Le RealReal a déclaré avoir déposé “une stipulation pour régler” une action en justice qui l’alléguait, ainsi que certains cadres supérieurs, “avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en publiant des déclarations fausses ou trompeuses concernant certaines de ses mesures financières et opérationnelles et les processus d’authentification de la société”.

L’investisseur Michael Sanders a poursuivi la société en justice en novembre 2019, en lice pour le statut de recours collectif et affirmant que RealReal avait induit les investisseurs en erreur en disant qu’il avait un “processus d’authentification rigoureux” et a souligné un rapport d’enquête de CNBC qui a révélé que tous les éléments n’étaient pas authentifiés par un expert. .

