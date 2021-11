Les pertes de ReNew Power s’élèvent à Rs 985 crore en avril-septembre sur les dépenses d’inscription

En août, ReNew Power est devenue la première société indienne d’énergie renouvelable à s’inscrire en bourse aux États-Unis par le biais d’une société d’acquisition spécialisée, et a reçu environ 610 millions de dollars en espèces de l’introduction en bourse. (Image représentative)

Jeudi, ReNew Power a signalé une perte nette de Rs 984,9 crore au cours de la première moitié de l’exercice 22, contre une perte nette de Rs 59,2 crore enregistrée au cours de la période correspondante l’année dernière.

La société a attribué l’augmentation des pertes à 1 640,7 crores de roupies de dépenses supplémentaires qu’elle a dû engager pour accomplir les formalités – y compris l’émission de bons de souscription d’actions et les paiements basés sur des actions liés à la cotation – pour la cotation sur le marché boursier du Nasdaq.

C’est la première fois que la société annonce ses résultats financiers après la cotation.

En août, ReNew Power est devenue la première société indienne d’énergie renouvelable à s’inscrire en bourse aux États-Unis par le biais d’une société d’acquisition spécialisée, et a reçu environ 610 millions de dollars en espèces de l’introduction en bourse.

Le chiffre d’affaires de la société pour les six premiers mois de l’exercice 22 était de 3 811,9 crore de roupies (514 millions de dollars), soit 26% sur la même période de l’exercice 21. Le bénéfice avant intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) au S1FY22 était de Rs 3 190,2 crore, soit une augmentation de 27,9% par rapport au S1FY21. La marge d’Ebitda — un indicateur de rentabilité — était de 83,7% au S1FY22 contre 82,3% à la même période l’an dernier.

« Nous prévoyons de générer un Ebitda de plus de 1,1 milliard de dollars par an à partir de notre portefeuille de 10,3 GW, soit près du double de notre Ebitda que nous avons annoncé l’année dernière », a déclaré Sumant Sinha, président et PDG de ReNew Power. Déclarant qu’il continuera d’être actif sur le front des fusions et acquisitions, Sinha a déclaré « qu’il y a actuellement une quantité importante d’actifs à vendre et, sur la base de la dynamique actuelle du marché, nous pensons que nous pouvons acheter des projets et obtenir un meilleur rendement. que sur le marché des énergies renouvelables à la vanille ordinaire ».

ReNew Power a récemment signé deux accords contraignants distincts pour l’acquisition d’un projet hydroélectrique de 99 mégawatts (MW) à Uttarakhand et d’un projet solaire de 260 MW à Telangana. La valeur d’entreprise combinée des acquisitions est d’environ Rs 2 850 crore.

La société dispose d’une capacité totale d’énergie renouvelable de plus de 10 217 MW, dont environ 7 000 MW sont actuellement opérationnels. « Nous sommes sur la bonne voie pour avoir 8 200 MW de capacité opérationnelle d’ici la fin de cet exercice », a ajouté Sinha.

D’ici l’exercice 25, la société a l’intention de détenir 18 GW d’actifs d’énergie renouvelable.

