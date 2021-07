Les pertes vont continuer pendant quelques années mais les e-épiciers jouent pour de gros profits

« Le CAC restera élevé jusqu’à ce que la concurrence soit agressive. Et il en sera ainsi pour les deux prochaines années, au moins. Le marché est si naissant que vous voudriez gagner des parts », explique Mathur.

Alors que les e-épiciers ont trouvé de nombreux nouveaux clients pendant la pandémie, il est peu probable qu’ils soient devenus rentables. Les pertes se sont accrues pour les principaux acteurs au cours de l’exercice 2020 et les experts pensent qu’ils pourraient rester dans le rouge pendant encore quelques années jusqu’à ce que leur clientèle se développe davantage – le nombre total d’acheteurs d’épicerie en ligne est estimé à 130 millions – et que les achats répétés augmentent.

Sur une base par transaction, les e-épiciers gagnent de l’argent, du moins dans les villes où ils ont pu se développer de manière assez importante en raison de commandes moyennes plus élevées, de remises plus petites et de meilleures marges. Par exemple, dans une ville comme Bangalore qui a une forte adoption, la plupart des joueurs ont peut-être déjà atteint le seuil de rentabilité, selon les analystes. « Les entreprises continueront d’enregistrer des pertes au cours des deux prochaines années, mais le montant devrait baisser, car la rentabilité des villes matures compensera dans une certaine mesure les pertes », explique Ankur Pahwa, partenaire chez EY.

Arpit Mathur, associé chez Kearney, observe que les e-épiciers ont besoin de nouveaux clients et qu’acquérir des consommateurs coûte cher. Le coût d’acquisition client ou CAC est ce qui nuit à la rentabilité. « Le CAC restera élevé jusqu’à ce que la concurrence soit agressive. Et il en sera ainsi pour les deux prochaines années, au moins. Le marché est si naissant que vous voudriez gagner des parts », explique Mathur.

Goldman Sachs s’attend à ce que l’épicerie soit le principal moteur de la croissance incrémentielle, avec une contribution de 44% à la valeur brute des marchandises (GMV) incrémentielle du commerce électronique entre les exercices 20 et 25.

La concurrence dans le segment, qui représente moins de 1% du marché de l’épicerie de 380 milliards de dollars, devrait s’intensifier alors que les acteurs envisagent une expansion au-delà des métros et des villes de premier rang. Par conséquent, les entreprises continueront à enregistrer des pertes et la rentabilité immédiate n’est pas non plus une priorité pour la plupart d’entre elles. Comme le souligne Pahwa d’EY, “une grande partie de la brûlure provient de l’expansion, car l’économie de l’unité s’est améliorée au fil du temps”.

Les entreprises misent généralement sur des programmes publicitaires et promotionnels pour attirer de nouveaux clients. La clé sera de construire une base de clients fidèles afin de générer des achats répétés. « Les entreprises doivent dépenser de l’argent à chaque fois qu’elles acquièrent un nouveau client, mais les achats répétés n’entraînent pas de dépenses supplémentaires », explique Mathur qui estime qu’en épicerie, la part des achats répétés dans le total des transactions est encore assez faible. Les entreprises expérimentent diverses stratégies ; plus tôt cette année, Amazon, par exemple, a intégré son offre Pantry au sein de Fresh pour créer une seule épicerie en ligne. L’idée est d’offrir aux consommateurs la commodité de la livraison rapide de Fresh et les meilleures offres de produits de Pantry en une seule fois.

Flipkart a lancé le service hyperlocal Flipkart Quick dans certains endroits pour permettre la livraison d’épicerie, entre autres catégories de produits, en 90 minutes.

Le marché indien de l’épicerie en ligne est désormais dirigé par cinq acteurs – BigBasket, Grofers, Amazon, Flipkart et JioMart, propriété du groupe Tata. Les entreprises, quant à elles, essaient de mieux gérer leurs coûts en intégrant davantage de marques de distributeur qui génèrent généralement de meilleurs rendements et en adoptant des stratégies telles que la réduction du coût de stockage des produits. Ils étudient également de nouvelles sources de revenus – par exemple, certaines entreprises utilisent leur référentiel de données client pour fournir des informations commerciales aux marques de vente au détail.

Les pertes totales de Grofers ont grimpé à 42% pour atteindre 637,49 crores de Rs au cours de l’exercice 20, les revenus d’exploitation ayant augmenté de 135,62% en glissement annuel pour atteindre 165,27 crores de Rs. Les dépenses ont augmenté de 53,17% en glissement annuel pour atteindre 814,29 crores de Rs, car les coûts de publicité et de promotion ont plus que doublé pour atteindre 179,21 crores de Rs et les frais d’actualisation ont atteint 158,59 crores de Rs. BigBasket, maintenant détenue par le groupe Tata, a enregistré une augmentation de 26,18% des pertes à Rs 709,98 crore alors que les dépenses totales ont augmenté de 31,08 % en glissement annuel à Rs 4 411,39 crore. Les frais de publicité et de promotion ont diminué d’environ 22% mais sont restés élevés à Rs 148,07 crore.

