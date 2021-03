Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale s’aggravent et l’argent prend une nouvelle fois un coup ⋆ .

de Silver Doctors:

L’expression «le temps, c’est de l’argent» est également appropriée ici, car plus il y a de jours…

(par Half Dollar) J’avais une très bonne semaine.

Que puis-je dire?

C’est le genre de chance stupide qui ne maudit que les intellectuels les plus idiots qui soient:

Ou c’est autre chose, mais je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ce qu’est cette chose, même si je suis assez intelligent pour comprendre que le graphique quotidien de l’argent n’a pas l’air si bon à court terme.

Comme si les aspects techniques importaient.

Est-ce qu’ils?

Quoi qu’il en soit, je passais une très bonne semaine, et par bon, je veux dire qu’en plus de me détendre généralement car le temps tourne au beau et j’ai hâte de vivre de nombreuses choses amusantes ce week-end, comme Wifey et moi, acheter un nouveau véhicule avec mon fille, pêcher avec mon fils, et peut-être faire griller du poisson fraîchement pêché avec de très bons steaks, et je ne parle pas non plus de steaks hamburger, mais quelque chose de vraiment sympa, comme, vous savez, des steaks en cubes, je me demandais si l’argent allait grimper jusqu’à l’adolescence, comme je le recherchais, pour que je puisse convertir quelques dollars excédentaires en économies réelles, et j’espère avoir la chance de le faire bientôt, de peur que les économies ne se fassent au pire taux de change, et puis bien sûr, ne le sauriez-vous pas, que Murphy est venu me rendre visite?

Il a fait.

En effet.

De nouveau.

Vous voyez, je ne suis plus l’outil le plus durable du hangar, et pour être honnête, je suis assez épuisé, donc pour faire court, en prouvant à ma fille que je pouvais totalement extraire les deux vélos de montagne. qui étaient appuyés contre le mur à côté de mon camion propre et grinçant à l’intérieur de notre garage encombré et bondé, sans avoir à déplacer mon camion dans l’allée où il pleuvait dehors, j’ai tiré quelque chose dans mon cou pendant un travail plus dur, pas plus intelligent moment d’inspiration herculéenne, ou d’impatience paresseuse, ou quoi que ce soit, qui m’a amené à soulever les vélos sur le côté du camion, doucement et lentement, sans le toucher ni à la peinture sans rayures, et à poser les vélos dans le plateau de camion pour une extraction finale facile, ce qui, avec le recul, était une énorme erreur, et maintenant la douleur dans mon cou a été telle que, eh bien, disons simplement que les voitures d’essai et la pêche au bord de la rivière vont beaucoup moins ressembler à des loisirs relaxants activités et bien plus comme faire des sports extrêmes.

Sans équipement de protection.

Et les sucer.

Sérieusement.

OK, « Hey Half Dollar, arrêtez-vous juste là maintenant, reine du drame, car nous ne sommes pas venus ici pour l’un de vos diatribes boiteuses et inutiles, nous sommes venus ici pour une analyse de second ordre des marchés et de l’économie, alors venez Continuez avec les nouvelles sur l’aggravation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale déjà Mr-I’m-Too-Scared-To-Ride-A-Rollercoaster-So-I-Just-Pretend-That-I-Can’t! ».

Oh, bon chagrin.

Gardez-vous même vos bras et vos jambes à l’intérieur du manège jusqu’à ce qu’il s’arrête complètement, frérot?

Mais je m’éloigne du sujet.

Je mentionne mon expérience cette semaine à un niveau personnel parce que dans un sens micro, c’est similaire à ce qui se passe dans un sens macro.

C’est-à-dire que les choses s’améliorent, que les choses s’améliorent, et puis bam!

Quelque chose dans le cou est tiré dans le mauvais sens en soulevant quelques vélos dans le garage, et maintenant, il y a tout à fait le petit problème douloureux embêtant qui suit, un peu comme un cargo qui a été tiré dans le mauvais sens lors du transport de certains conteneurs dans le Suez. Canal, et maintenant, il y a tout à fait la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui s’ensuit.

Comme si nous n’avions pas déjà assez de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale!

Voici le point: le navire coincé dans le canal de Suez devient un sérieux vent de face pour l’économie mondiale, juste au moment où l’économie a plus que jamais besoin d’une pause, et avec chaque heure qui passe et chaque jour qui passe, le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement la contagion est bien réelle, de même que les coûts de transport désormais instantanés à mesure que les navires réacheminent et mettent plus de temps à se rendre d’un port à l’autre.

L’expression «le temps, c’est de l’argent» est également appropriée ici, car plus un énorme cargo passe de jours à transporter des conteneurs à travers l’océan, plus le service d’expédition coûtera cher, et ce n’est pas seulement le temps qui est perdu, mais il est également l’augmentation de la consommation de carburant et de la consommation d’énergie dans l’ensemble, car la route lente est empruntée parce que la route directe n’est pas praticable.

Cela a été une «correction» longue, lente et douloureuse en or:

Je ne pense cependant pas qu’il y ait beaucoup plus d’inconvénients à faire que ce que nous avons déjà vu.

Peut-être un double fond à 16 poignées hautes, peut-être?

Il y a eu très peu de progrès sur cet écart qui n’est que légèrement plus large que le canal de Suez:

Si le cartel le peut, il comblera cet écart avec un bon vieux martèlement de l’argent par la force brute.

La question est, peuvent-ils?

Palladium continue de dire: «Oui, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont réelles»:

Le palladium est à portée de main des sommets de tous les temps!

Le platine a bondi aujourd’hui:

