les pesticides à usage exceptionnel sont couramment utilisés

Les pesticides de divers types qui sont interdits par l’UE et qui ne peuvent être utilisés qu’exceptionnellement sont utilisés en Espagne sur une base «de routine». C’est ce que met en garde le Médiateur, qui rappelle les dommages que cette situation provoque chez les autres espèces et dans l’environnement en général. Elle a donc demandé au Gouvernement de restreindre autant que possible ces utilisations exceptionnelles de certains pesticides.

Le Médiateur appelle le Gouvernement à « plus de contrôle » dans les autorisations d’utilisation exceptionnelle de pesticides et autres produits phytosanitaires nocifs pour la santé humaine et l’environnement et non autorisés par l’Union européenne, après avoir détecté qu’il y a une « irrégularité » dans le délivrance «répétée depuis des années» des autorisations exceptionnelles de certaines d’entre elles.

De l’avis de l’institution, la procédure administrative suivie lors de l’octroi des autorisations exceptionnelles n’est pas transparente et les résolutions ne sont pas suffisamment motivées pour justifier l’exception, ce qui la conduit à penser qu’il n’y a pas de situation d’urgence ou de risque imprévisible justifié par de telles autorisations.

Ceci a été transmis par le défenseur par intérim, Francisco Fernández Marugán, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, auquel il a envoyé sept suggestions pour améliorer le contrôle et l’application des permis exceptionnels utilisés dans les situations d ‘”urgence phytosanitaire”. , rapporte Europa Press.

Plus précisément, l’institution cherche à ce que le ministère améliore la transparence, la publicité et la motivation des résolutions administratives par lesquelles ces permis sont accordés.

Les produits phytosanitaires sont utilisés pour prévenir et combattre les parasites dans les cultures et les plus utilisés sont les insecticides, les fongicides et les herbicides. Le Défenseur rappelle que certains d’entre eux sont “ nocifs pour la santé humaine, pour d’autres animaux tels que les abeilles ou pour l’environnement, et c’est pourquoi son utilisation a été interdite ou non autorisée dans l’UE ».

Fernández Marugán a reçu une plainte d’une association environnementale au début de 2021 alléguant que ces concessions exceptionnelles étaient effectués en Espagne « de façon routinière », sans les contrôles appropriés ni les études scientifiques et techniques nécessaires.

Par conséquent, après avoir admis la plainte, il a demandé au service dirigé par Luis Planas des informations pour prouver le respect de la réglementation en vigueur dans l’autorisation exceptionnelle de la mise sur le marché en 2020 et 2021 de cinq substances actives non autorisées et le nombre d’autorisations accordées.

D’autre part, le Médiateur a également posé des questions sur les communautés autonomes qui avaient demandé l’autorisation, sur les étapes spécifiques de la procédure et a également souhaité savoir si l’obligation de diffuser activement des informations environnementales sur les autorisations exceptionnelles accordées sur lesdites substances avait été remplie. .

Après avoir analysé la question, le Le défenseur demande de modifier le règlement qui réglemente la procédure d’évaluation des produits phytosanitaires, de sorte qu’une référence spécifique soit faite à l’évaluation des demandes d’autorisation exceptionnelle ou, à défaut, que ces demandes soient soumises à la Commission d’évaluation des produits phytosanitaires, avec l’intervention de les organisations de défense de l’environnement et des droits des consommateurs.

En outre, l’établissement propose au ministère que les octrois de permis sont « suffisamment motivés » et dans un souci de transparence, il juge « opportun » d’informer la population des autorisations exceptionnelles délivrées et de rendre compte des études techniques et de leur analyse par l’Administration.

Le cas de la clothianidine

Concernant le cas particulier de la clothianidine (qui est interdite depuis 2013 car liée à la disparition des abeilles et autres pollinisateurs), le Médiateur affirme que les informations transmises par le ministère « ne fournissent pas d’études scientifiques concluantes sur l’absence d’alternatives possibles. ”.

Il prie ainsi le gouvernement qui « révoquera l’autorisation exceptionnelle de l’utilisation de cette substance en 2021 ″ et propose également que les projets d’accords avec les communautés autonomes et les opérateurs du secteur soient soumis au barreau d’État pour avis.

Quant aux administrations régionales, elle leur demande de « renforcer » les mécanismes d’inspection, de surveillance, de contrôle et de sanction pour s’assurer que, lorsqu’un agriculteur utilise une substance interdite ou non autorisée, les risques sont minimisés, toutes les conditions d’utilisation et d’effets indésirables sont réunies. sur la santé ou l’environnement sont détectés rapidement.

