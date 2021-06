Les petites banques de financement reçoivent de nouvelles demandes de crédit des IMF après la classification PSL de la RBI

in

Notamment, la dispense PSL sera valable jusqu’au 31 mars 2022. Cependant, les prêts ainsi décaissés continueront d’être classés dans le secteur prioritaire jusqu’à la date de remboursement/échéance, selon la première de ces éventualités.

Les petites banques de financement (SFB) reçoivent de nouvelles demandes de crédit de la part d’institutions de microfinance (IMF) plus petites pour des prêts après que la Banque de réserve de l’Inde a autorisé en mai la classification des prêts du secteur prioritaire aux nouveaux crédits accordés par ces banques aux micro-prêteurs. Après avoir reçu les propositions des IMF, les SFB ont lancé le processus d’offre de nouvelles facilités de crédit dans le cadre des prêts sectoriels prioritaires (PSL).

La RBI, publiant une circulaire le 5 mai, a déclaré qu’au vu des nouveaux défis posés par la pandémie et pour faire face à la position de liquidité émergente des petites IMF, il a été décidé d’autoriser la classification PSL au nouveau crédit accordé par les SFB aux NBFC-IMF et autres IMF enregistrées, qui sont membres de l’organisation d’autorégulation reconnue par la RBI du secteur et qui ont un portefeuille de prêts bruts allant jusqu’à Rs 500 crore au 31 mars 2021, dans le but de rétrocéder à personnes.

Ujjivan Small Finance Bank a reçu des propositions de NBFC-IMF pour de nouveaux prêts. « Nous sommes actuellement en dialogue avec de nombreuses IMF. Mais, je pense que nous allons probablement prendre quelques appels. Impossible de dire combien. Jusqu’à présent, nous n’en avons décaissé aucun. Nous allons probablement prendre quelques appels », a déclaré à FE le directeur général et PDG de la banque, Nitin Chugh. « Depuis notre création, nous avons étendu notre soutien aux IMF. Désormais, nous sommes autorisés à accorder de nouveaux prêts à des IMF plus petites avec des actifs allant jusqu’à Rs 500 crore. Outre les IMF, nous avons étendu des facilités de crédit aux institutions qui soutiennent les petites IMF naissantes. Nous avons lancé le processus de nouvelles facilités de crédit aux IMF sous PSL et nous recevons de nouvelles demandes de crédit de leur part », a déclaré ESAF Small Finance Bank.

Selon les agences de notation, comme la plupart des petites banques financières avaient fonctionné comme des IMF avant de se convertir en SFB, elles ont une bonne compréhension de l’espace de la microfinance et seraient mieux placées pour évaluer les profils de crédit des petites IMF à prêter . Et, la catégorisation PSL devrait inciter les SFB à prêter à des IMF plus petites, qui sont actuellement confrontées à des contraintes de financement suite à la résurgence de la deuxième vague de Covid.

