Les petites banques financières mieux placées pour évaluer les profils de crédit des IMF: les agences de notation

Cependant, le but de l’emprunt par les particuliers et les petites entreprises devait être considéré comme un crédit à des fins de croissance ou pour le remboursement de prêts, a déclaré CARE Ratings.

Se félicitant des efforts de la Banque de réserve de l’Inde (RBI) pour inciter les petites banques financières (SFB) à prêter aux institutions de microfinance (IMF) en classant le nouveau crédit accordé comme prêt sectoriel prioritaire, les agences de notation ont déclaré que la plupart des SFB avaient fonctionné comme des IMF avant de se convertir en SFB, ils ont une bonne compréhension du secteur et seraient mieux placés pour évaluer les profils de crédit des petites IMF à prêter.

Les microprêteurs ont déclaré que l’initiative de la RBI devrait conduire à un flux de liquidités tangible vers le secteur de la microfinance.

«La plupart des SFB avaient fonctionné en tant qu’IMF avant de se convertir en SFB et ont donc une bonne compréhension du segment. En outre, la catégorisation PSL devrait inciter les SFB à rétrocéder les petites IMF, qui sont actuellement confrontées à des contraintes de financement suite à la résurgence de la deuxième vague Covid », a déclaré AM Karthik, vice-président et chef de secteur – notations du secteur financier, Icra, à FE. .

Le directeur principal de Crisil Ratings, Krishnan Sitharaman, a déclaré qu’inciter les SFB à prêter aux IMF, qui étaient généralement confrontées à une plus grande vulnérabilité des emprunteurs, était «salutaire». «Ce qui aide, c’est que 8 SFB sur 11 étaient auparavant des IMF, elles seraient donc mieux placées pour évaluer les profils de crédit des petites IMF et prêter. Deuxièmement, étendre l’éligibilité aux prêts du secteur prioritaire aux IMF dont la taille des actifs peut atteindre 500 crore Rs encouragera le flux de crédit vers les petites IMF, qui ont été confrontées à des problèmes d’accès au financement relativement plus importants, a déclaré Sitharaman, ajoutant que cette mesure couvrirait environ la moitié des les NBFC-IMF en Inde.

Alok Misra, PDG de MFIN, a déclaré: «Nous prévoyons qu’avec l’évolution de la situation, la RBI continuera d’introduire de nouvelles mesures de secours. Nous prévoyons également que le problème des prix serait également, espérons-le, résolu prochainement. »

