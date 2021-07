Les petites capitalisations gérées activement ont un potentiel de génération d’alpha sur le long terme : Aniruddha Naha

Les nouveaux investisseurs doivent être conscients des risques associés à une classe d’actifs avant d’investir.

Les marchés en général peuvent sembler un peu tendus, mais il existe des opportunités décentes à travers la capitalisation boursière. Tout investisseur qui arrive avec un horizon de 3 à 5 ans devrait pouvoir bénéficier de la demande croissante et des bénéfices des entreprises indiennes. En ce qui concerne les petites capitalisations, le segment a généré des rendements très élevés au cours de la dernière année et il faut donc tempérer les attentes au cours des deux prochaines années. Tout investisseur qui cherche à investir dans les petites capitalisations doit avoir une vision à 5 ans et, dans un tel cas, devrait être en mesure de réaliser un bon alpha ajusté au risque, selon Aniruddha Naha, gestionnaire de fonds principal-actions, PGIM India Mutual Fund.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, Naha partage son point de vue sur la question de savoir si le moment est venu d’investir dans des fonds à petite capitalisation et quelle devrait être la stratégie des investisseurs dans le scénario actuel. Extraits :

Les marchés boursiers sont actuellement très volatils. Selon vous, est-ce le bon moment pour investir dans des fonds midcap et small cap ?

Les marchés en général peuvent sembler un peu tendus, mais il existe des opportunités décentes à travers la capitalisation boursière. Tout investisseur qui entrera dans un délai de 3 à 5 ans devrait pouvoir bénéficier de la demande croissante et des bénéfices des entreprises indiennes. Il n’est peut-être pas aussi facile d’être positif sur les secteurs que l’année dernière, mais au niveau d’une entreprise, il existe de nombreuses opportunités et, par conséquent, les compétences en matière de sélection de titres seront récompensées.

Quelle doit être la stratégie à long terme des investisseurs ?

La disponibilité accrue des vaccins et les chiffres de la deuxième vague de Covid sous un certain contrôle sont positifs pour l’économie. Les segments B2B comme l’acier, le ciment, la logistique se portent très bien. Des chiffres Covid plus bas et des vaccins plus élevés devraient voir les segments B2C comme les chaînes de vente au détail, les hôtels, les centres commerciaux, les multiplexes s’ouvrir au fil du temps. Il existe une demande intersectorielle, ce qui est de bon augure pour les entreprises en termes de croissance. Une croissance des bénéfices finira par être capturée sur les marchés. Nous restons positifs sur les marchés avec une vision à plus long terme, même si le court terme pourrait être volatil, compte tenu des solides performances de l’année dernière.

Au cours des 3 à 5 prochaines années, nous pensons que la financiarisation, la numérisation et la consommation seront des thèmes forts qui se joueront pour un pays en développement comme l’Inde. Au fur et à mesure que le PIB par habitant dépasse les 2000 $, on devrait voir la consommation augmenter. En outre, on assistera à la formalisation de l’économie et les gens passeront de l’argent liquide à des canaux bancaires plus formalisés. Une pénétration accrue d’Internet conduira à la numérisation avec l’acceptation de plateformes numériques pour différents besoins.

Dans le segment des fonds small cap, quels secteurs se portent bien ?

L’économie a fait les frais de la 2e vague de Covid. Cependant, les entreprises B2B comme le ciment, l’acier, la logistique, etc. n’ont pas été aussi touchées que les entreprises B2C comme les chaînes de vente au détail, les hôtels, les restaurants, etc. Espérons que, avec l’ouverture de l’économie, les entreprises B2C devraient rebondir. Une population vaccinée devrait aider l’économie à revenir à la normale d’ici le début de l’exercice 23. Les petites capitalisations sont plus spécifiques à des actions qu’à un secteur, et il sera donc difficile de commenter les secteurs. Individuellement, il existe des actions dans tous les secteurs qui se portent bien et devraient générer des rendements décents.

Quels sont les points que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu’ils investissent dans des fonds à petite capitalisation ?

Les petites capitalisations gérées activement ont le potentiel de générer de l’alpha sur le long terme. Deuxièmement, les petites capitalisations donnent une exposition à de nombreux secteurs comme le textile, la construction, la chimie, les sociétés de produits informatiques et l’immobilier, entre autres, qui sont sous-représentés dans les principaux indices. Le segment est sous-détenu et sous-recherché, ce qui offre la possibilité de générer de l’alpha au fil du temps. Le risque avec les petites capitalisations est qu’elles sont volatiles et pourraient conduire à une baisse plus importante par rapport aux grandes ou moyennes capitalisations. Le point positif est que les petites capitalisations ont des bilans plus propres et des flux de trésorerie plus solides par rapport à leur histoire et, par conséquent, la résilience de ce segment du marché est meilleure et les chances de mortalité sont moindres. Au fil du temps, nous avons vu de bonnes sociétés à petite capitalisation évoluer pour devenir des sociétés à moyenne capitalisation et même des sociétés à grande capitalisation au fil du temps.

Les nouveaux investisseurs doivent être conscients des risques associés à une classe d’actifs avant d’investir. Au sein de la classe d’actifs, des segments comme les petites capitalisations sont sujets à plus de volatilité. Les investisseurs doivent comprendre l’étendue des pertes notionnelles qui peuvent survenir une fois qu’ils ont investi pour mieux comprendre la classe d’actifs sous-jacente. Une fois qu’ils seront à l’aise avec la volatilité, ils pourront s’asseoir sur des marchés volatils et même ajouter pendant la volatilité pour générer des rendements sur une plus longue période.

Quel pourcentage devrait-on investir dans les fonds à petite capitalisation ?

Le pourcentage de petites capitalisations dépendra du profil risque/rendement de l’investisseur ainsi que de l’horizon temporel qu’il a en tête. Idéalement, les investisseurs averses au risque pourraient éviter le segment. Les investisseurs à la recherche de rendements ajustés au risque pourraient investir 10 à 15 % de leur portefeuille dans le segment des petites capitalisations. Cela dit, il n’y a pas de solution unique qui convient à tout le monde. Pour obtenir la bonne répartition de l’actif, les investisseurs devraient consulter un conseiller financier.

Pourquoi les investisseurs doivent-ils examiner les fonds à petite capitalisation dans leur portefeuille ?

Le segment des petites capitalisations a généré des rendements très solides au cours de la dernière année et il faut donc modérer les attentes au cours des deux prochaines années. Cela dit, les rendements solides sont survenus après un an, lorsque l’indice des petites capitalisations a corrigé près de 50 % et, par conséquent, au cours des deux dernières années, les rendements sont plus réalistes. Au cours des 3 à 5 dernières années, les petites capitalisations ont sous-performé les grandes capitalisations. Tout investisseur qui cherche à investir dans les petites capitalisations doit avoir une vision à 5 ans et, dans un tel cas, devrait être en mesure de réaliser un bon alpha ajusté au risque.

