Les petites compagnies d’électricité menacent Teresa Ribera d’un combat juridique dans l’UE au profit des grandes entreprises du secteur

11/04/2021 à 23:22 CET

David Page

Les petit électrique, sur le sentier de la guerre pour les nouvelles mesures que le Gouvernement prépare pour baisser la facture d’électricité. Le ministère de la Transition écologique, commandé par la vice-présidente Teresa Ribera, envisage de retirer une partie de la production renouvelable du marché de gros pour l’utiliser uniquement pour couvrir la demande du tarif réglementé et le faire à un prix fixe. Les commerçants indépendants craignent que cela n’entraîne une fuite de leurs clients vers les grandes compagnies d’électricité, qui sont celles qui sont obligées de proposer le tarif réglementé.

Les plans du gouvernement, qui devraient être approuvés par le Conseil des ministres la semaine prochaine, comprennent l’exclusion des producteurs de renouvelable qui bénéficient d’une rémunération spécifique via une rentabilité garantie (Recore) et utilisent leur production tout au long de 2022 pour approvisionner les clients au tarif réglementé à un prix stable d’environ 60 euros par mégawattheure (MWh). Au cours du mois dernier, le marché est resté en permanence au-dessus de 200 euros MWh.

La Association des commerçants indépendants de Energía (ACIE) a adressé une communication au ministère de la Transition écologique soulignant la nécessité « d’éviter de franchir des lignes rouges qui pourraient altérer, de manière préjudiciable à la libre concurrence et à la libéralisation du marché de l’électricité, la configuration actuelle du marché de l’électricité & rdquor ;, en alimentant un tarif spécifique avec « un prix intervenu & rdquor ;. Et l’association des petites compagnies d’électricité révèle son intention de déposer une plainte formelle auprès des autorités européennes pour faire annuler les mesures si le gouvernement les approuve finalement.

« L’ACIE annonce le traitement immédiat d’un plainte auprès des autorités européennes pour l’adoption de mesures publiques qui renforcent la position dominante des grandes compagnies d’électricité & rdquor ;, souligne l’organisation dans un communiqué. L’association soutient que les mesures préparées par l’Exécutif « sont contraires aux limitations de fixation des prix (dans le cadre des principes de libéralisation du secteur de l’électricité qui régissent les Directives et Règlements européens en la matière), l’intervention sur le marché et la configuration des la même chose aux fins du couplage des marchés dans le marché intérieur européen & rdquor ;.

L’ACIE -qui regroupe des sociétés commerciales telles que Axpo, Aldro, Fenie ou Factorenergía- prévient que l’application de la nouvelle réglementation préparée par le ministère signifierait un «frein immédiat à la libéralisation du marché de détail & rdquor; et, surtout, « un potentiel transfert massif de clients & rdquor; au taux intérieur réglementé, étant un «taux artificiellement réduit avec lequel les libre-échangistes ne pourraient pas concurrencer & rdquor;. Actuellement, seuls les grands groupes électriques intégrés (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP et Repsol) proposent un tarif réglementé, appelé Prix Volontaire pour le Petit Consommateur (PVPC).

Par ailleurs, l’ACIE considère avec les nouvelles mesures que le schéma de financement complet est en danger à travers son activité de représentation des générations indépendantes devant le marché de l’électricité, ce qui leur fournit une source de fonds de roulement financier qui rend leur activité viable. « Ce qui peut donc mettre en danger leur continuité & rdquor ;, souligne l’organisation.

« Si la structure actuelle du service de représentation était modifiée, les commerçants perdraient une source de financement d’environ 1 milliard d’euros et ils devraient déposer une énorme quantité de garanties auprès de l’OMIE (Opérateur du marché ibérique de l’énergie) avec leurs propres fonds. En plus d’alimenter la génération d’éventuels conflits entre les commerçants et les producteurs concernés par rapport aux contrats de couverture qui auraient pu être signés & rdquor;, les compagnies d’électricité indépendantes dénoncent.