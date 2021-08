Les petites entreprises américaines ne sont pas si inquiètes des cyberattaques

in

Alors que les entreprises continuent de faire face aux menaces d’attaques de la chaîne d’approvisionnement, de logiciels de rançon et d’autres menaces en ligne, une nouvelle enquête de CNBC et Momentive a révélé que les petites entreprises aux États-Unis ne craignent pas trop d’être victimes d’une cyberattaque.

Pour compiler leur nouvelle enquête sur les petites entreprises du troisième trimestre, le média et la société de gestion d’expériences ont interrogé plus de 2 000 propriétaires de petites entreprises aux États-Unis pour connaître leur opinion sur les cyberattaques et évaluer leur état de préparation lorsqu’il s’agit d’en repousser une.

Étonnamment, plus de la moitié (56%) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne craignaient pas d’être victimes d’une cyberattaque au cours des 12 prochains mois, 24 % déclarant qu’elles ne sont « pas du tout concernées ».

Sur les 42 % de propriétaires de petites entreprises préoccupés par les cyberattaques, seuls 13 % se sont dits « très inquiets ».

Ne pas planifier, planifier pour échouer

Parmi les petites entreprises interrogées par CNBC et Momentive, seulement 28% ont déclaré avoir mis en place un plan de reprise après sinistre en cas de cyberattaque.

Pour aggraver les choses, près de la moitié (42%) ont déclaré qu’ils n’avaient pas de plan tandis que 11% ont révélé qu’ils n’étaient « pas sûrs » si leur entreprise avait un plan en place. Même sans plan pour faire face aux cyberattaques, la cyberassurance pourrait aider à atténuer les pertes commerciales encourues lors d’une attaque, bien que seulement un quart (26 %) des personnes interrogées déclarent disposer d’une cyberassurance.

L’enquête a peut-être été un signal d’alarme pour certaines des petites entreprises interrogées, car 14% des personnes interrogées ont déclaré que bien qu’elles n’aient pas de plan de réponse en matière de cybersécurité, elles travaillent actuellement à en développer un.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut être une cible potentielle pour les cybercriminels. C’est pourquoi il est fortement recommandé d’installer un logiciel de protection des terminaux et un logiciel antivirus sur ses systèmes. Malgré cela, la formation et la sensibilisation à la cybersécurité sont également essentielles lorsqu’il s’agit de se protéger à la fois contre les cyberattaques et les violations de données.

Prendre les précautions nécessaires à l’avance peut prendre du temps et être difficile pour les petites entreprises, mais cela vaut toujours mieux que d’avoir à faire face aux séquelles d’une cyberattaque ou d’un vol d’identité.

Via CNBC