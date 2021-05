Les petites entreprises ne demandent aucune pénalité et assouplissement des intérêts sur les retards de paiement de la TPS, production de la déclaration jusqu’en juin

Le CBIC avait annoncé plus tôt la prolongation de la date d’échéance pour le dépôt des déclarations de ventes GSTR-1 avril jusqu’au 26 mai à compter de la date d’échéance réelle du 11 mai.

Impact de Covid sur les MPME: Même si le gouvernement avait offert plus tôt ce mois-ci aux contribuables une dispense de frais de retard pour le dépôt des déclarations mensuelles GSTR-3B pour mars et avril et des taux d’intérêt réduits pour les paiements en retard, la majorité des petites entreprises, des startups et des commerçants ne demandent toujours aucune pénalité ni intérêt. assouplissements sur les retards de paiement de la TPS et le dépôt des déclarations jusqu’au 30 juin 2021. Les petites entreprises ont demandé la prolongation du délai pour les paiements de la TPS, car la plupart des unités ont subi l’impact de Covid, y compris des fermetures temporaires ou des opérations négligeables. Une majorité de micro-entrepreneurs et de commerçants travaillent toujours sur une approche papier où une interface manuelle entre eux et leur comptable a lieu pour finaliser les détails de la TPS, puis un paiement électronique est effectué entre le propriétaire de l’entreprise et le comptable à la suite de quoi ce dernier paie le montant final. TPS au gouvernement.

«La date limite de paiement de la TPS tombe le 24 de chaque mois. Une majorité de petites entreprises sont en mode de fermeture à travers l’Inde depuis le début ou la mi-avril et pour beaucoup d’entre elles, le dépôt et le paiement de la TPS nécessitent une coordination en personne avec leur comptable, ce qui n’a pas été possible en raison du verrouillage dans la plupart des États de l’Inde, », A déclaré Sachin Taparia, fondateur et président de LocalCircles à Financial Express Online.

Lisez aussi: Le manque de planification de la relève est le plus grand risque à long terme pour les MPME indiennes, selon des experts

Sur la base d’une enquête menée par la plateforme auprès de plus de 2400 entreprises situées dans 122 districts, 89% des personnes interrogées ne souhaitaient aucune pénalité et assouplissement des intérêts sur les retards de paiement de la TPS et le dépôt des déclarations jusqu’au 30 juin 2021. En prolongeant cette date, le gouvernement aura probablement de reporter 20% de la collecte à juin, mais cela aura un impact positif sur 80% des entreprises qui rencontrent actuellement des problèmes de trésorerie et qui ont un degré élevé d’incertitude pour l’avenir, a ajouté Taparia. LocalCircles avait intensifié la nécessité d’assouplir le paiement de la TPS en mars et de revenir au gouvernement le 23 avril 2021 et le 1er mai 2021.

Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) avait publié le 1er mai une notification annonçant la prolongation du dépôt de la déclaration mensuelle GSTR-3B de 15 jours pour les contribuables dont le chiffre d’affaires était supérieur à 5 crores de roupies et 9 pour cent inférieur. taux d’imposition pour les 15 jours. Pour les contribuables ayant jusqu’à Rs 5 crore de chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédent, un délai de 30 jours a été accordé pour déposer leurs déclarations 3B pour mars et avril à compter de leur date d’échéance sans frais de retard. Le CBIC a également annoncé la prolongation de la date d’échéance pour le dépôt des déclarations de ventes d’avril GSTR-1 jusqu’au 26 mai à compter de la date d’échéance réelle du 11 mai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.