Les petites entreprises s’attendent à un accès plus facile au crédit et à de meilleures opportunités avec les mesures gouvernementales post-Covid : Enquête

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les directives post-Covid du gouvernement visant à promouvoir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Inde devraient faciliter un accès plus facile au crédit et plus de croissance, selon plus de 50% des décideurs indiens des petites entreprises interrogés par American Express. et la société d’études de marché YouGov dont le siège est au Royaume-Uni. Par exemple, la définition des MPME, qui a été révisée l’année dernière, aidera à formaliser le commerce de détail et de gros, permettant de meilleures opportunités financières et sectorielles, ont déclaré les répondants. En outre, une grande majorité des commerçants pensaient que la décision du gouvernement en juillet de cette année d’inclure les unités de vente au détail et de gros dans le segment des MPME, ce qui est susceptible de les aider à obtenir des financements dans le cadre des prêts sectoriels prioritaires, leur permettra de s’engager avec le secteur financier formel. secteur.

De plus, pour assurer la continuité des activités, de plus en plus de petites entreprises se concentrent sur la facilité d’achat et de livraison des commandes pour leurs clients. L’enquête a été menée auprès de 500 décideurs de petites entreprises et de plus de 2 000 consommateurs dans les 10 principales villes. « Il y a également eu une augmentation significative du nombre d’entreprises qui offrent la livraison de produits/services à domicile et des commandes en ligne par rapport à l’année dernière. Alors que seulement 31 pour cent des entreprises offraient la livraison à domicile et 33 pour cent ont pris des commandes en ligne l’année dernière, cette année, 46 pour cent des entreprises sont passées à la livraison à domicile et 42 pour cent ont commencé à prendre des commandes en ligne », Manoj Adlakha, vice-président directeur et chef de la direction. , American Express Banking Corp. India a déclaré à Financial Express Online.

De plus, 63 % des commerçants ont utilisé des messages SMS/WhatsApp, tandis que 56 % ont tiré parti des publications sur les réseaux sociaux pour améliorer la communication avec les clients et interagir avec eux pour stimuler la reprise de leur activité. Bien que l’adoption du paiement et de la présence numériques ait été le mantra de survie de la plupart des commerçants, l’enquête a révélé que 54% des petites entreprises acceptaient de nouvelles méthodes de paiement sans numéraire ou numériques.

Rajkumari d’une marque de boulangerie Nik Bakers a déclaré à Financial Express Online que leur entreprise avait été gravement touchée en raison de Covid et de blocages fréquents et qu’ils devaient rechercher des moyens innovants d’interagir avec les clients. «Nous avons pris plusieurs mesures, notamment la préparation en magasin, les mesures de sécurité et d’hygiène en magasin, l’adoption des paiements numériques et l’exécution de diverses méthodes de communication avec nos clients.»

« Notre communauté MPME est en constante évolution et nous cherchons toujours ce que nous pouvons faire de plus pour eux. Diwali est au coin de la rue lorsque nous proposons de nombreuses promotions pour les MPME et offrons des récompenses aux membres qui les encouragent à dépenser beaucoup plus. Nous avons donc constaté une augmentation significative des promotions que nous organisons pour les petites entreprises, telles que la campagne Shop Small axée sur 80 000 commerçants », a ajouté Adlakha. American Express avait lancé l’année dernière la campagne Shop Small pour inciter les dépenses de consommation des petites entreprises et les aider à se remettre de l’impact de la pandémie. Ces petites entreprises se trouvaient dans les magasins de détail, les services de santé, les boulangeries, les salons de beauté, les voyages et les services publics, l’électronique, les restaurants et les hôtels.

