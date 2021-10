Les petites entreprises tentent de survivre autour d’Amazon à Seattle alors que l’entreprise modifie à nouveau sa politique de travail à distance

Sayed Salem, à gauche, et Nasima Akhter devant leur food truck Spice on Curve dans le quartier de South Lake Union à Seattle, mardi. (Photo . / Kurt Schlosser)

Alors que le dernier changement d’Amazon dans sa politique de retour au bureau est probablement une bonne nouvelle pour les employés basés à Seattle qui se sont habitués au travail à distance, Sayed Salem souffre.

Assis dans son food truck Épice sur la courbe, servant mardi une authentique cuisine indienne au cœur de l’Amazonie, Salem a déclaré qu’il n’avait plus que 40 clients par jour. Il y a deux ans, il servait 250 à 300 personnes par jour de travail.

« Comment pouvons-nous survivre ? » Il a demandé.

Amazon a déclaré lundi qu’au lieu de ramener en masse les employés au bureau début janvier, il laisserait plutôt les décisions aux chefs d’équipe individuels, sans attente stricte sur le nombre de jours pendant lesquels ces employés de l’entreprise travaillent au bureau.

La politique de travail à distance du géant de la technologie affecte plus que ses 50 000 employés d’entreprise et de technologie à Seattle – elle a des répercussions sur le food truck, le fleuriste, le magasin de vélos, le restaurant de hamburgers, le magasin de friandises pour chiens, le café et d’autres petits magasins qui dépendent de l’entreprise. main-d’œuvre pour rester en affaires.

Un panneau « SLU & YOU » devant l’une des tours du siège d’Amazon à Seattle. Le quartier de South Lake Union est toujours là, mais de nombreuses petites entreprises aimeraient que le « vous » revienne sous la forme de milliers de travailleurs de la technologie. (Photo . / Kurt Schlosser)

Salem et sa femme depuis 35 ans, Nasima Akhter, dirigent Spice on Curve depuis sept ans. Il y a deux semaines, leur deuxième camion a été volé sur le parking où ils le garent. Il a été récupéré, avec 10 000 $ de dommages.

Les jambes de Salem lui font mal lorsqu’il doit rester debout pendant 15 ou 16 heures, et il a dit qu’il était presque impossible de trouver de l’aide. Avant la pandémie, il payait 12 $ de l’heure. Payer beaucoup plus ajouterait à la lutte à laquelle il est déjà confronté en termes d’augmentation des coûts des ingrédients et de perte d’activité.

« En tant que petite entreprise… Nous ne sommes pas Amazon. Comment pouvons-nous payer 25 $ de l’heure? Il vaut mieux mourir », a-t-il déclaré, ajoutant que chaque fois qu’il parle aux clients, il constate qu’ils veulent revenir au bureau.

« Mais le grand patron, ils l’étendent simplement, car ils ont une nouvelle façon de travailler à domicile », a-t-il déclaré. « Ils gagnent de l’argent, mais qu’en est-il des milliers d’entreprises qui dépendent réellement d’Amazon ? »

Un chien reçoit un biscuit d’un employé de Banana Stand qu’elle reconnaît clairement à l’extérieur d’un immeuble de bureaux d’Amazon à South Lake Union. (Photo . / Kurt Schlosser)

À l’heure du déjeuner, les rues autour de South Lake Union étaient nettement plus calmes que la scène animée habituelle qui a toujours attiré les food trucks. Mais il y avait au moins quelques personnes dans la rue et dans les restaurants à proximité, contrairement aux mois les plus durs de la crise sanitaire. Un employé d’Amazon attrapant une boîte de nourriture chaude était un habitué du camion de Salem. Le dernier changement dans la politique officielle d’Amazon n’a pas eu d’impact sur sa routine quotidienne.

« J’aime vraiment travailler au bureau. C’est plus une séparation de la vie personnelle », a déclaré le travailleur, ajoutant qu’il préfère travailler avec son équipe en personne.

Le dernier changement de politique de travail à distance d’Amazon souligne l’incertitude créée par la propagation continue de COVID-19, y compris la montée en flèche de la variante Delta hautement contagieuse ces derniers mois. Auparavant, Amazon avait défini une « référence » de trois jours par semaine au bureau et deux jours de travail à distance, dans le cadre de sa préférence pour une culture « centrée sur le bureau ».

La société visait un retour au bureau en septembre, puis a repoussé la date au 3 janvier, avant le déménagement de lundi.

D’autres entreprises ont également repoussé leurs plans pour ramener les employés au bureau. Microsoft, l’autre géant technologique de la région, laisse pour le moment sa date de retour indéterminée.

« Pour le bien du quartier »

Un espace commun vide mardi à côté des sphères et de la tour du jour 1 d’Amazon, à gauche. (Photo . / Kurt Schlosser)

Comme l’opérateur de food truck, la Downtown Seattle Association s’inquiète également pour les petites entreprises.

Les données de l’organisation indiquent que plus de 500 commerces au niveau de la rue ont fermé définitivement dans tout le centre-ville depuis janvier 2020.

« Il est clair que de nombreux travailleurs veulent retourner passer leur journée de travail dans des quartiers urbains dynamiques comme le centre-ville de Seattle, où ils ont accès aux arts et à la culture, aux sports et aux divertissements et à une excellente scène gastronomique », a déclaré le président et chef de la direction de DSA, Jon Scholes, dans un communiqué. déclaration.

Dans un rapport sur l’immobilier commercial du troisième trimestre, la société Kidder Mathews a déclaré que le commerce de détail du centre-ville était « toujours dépendant des milliers d’employés de bureau qui fréquentent les bâtiments verticaux ».

Compensant un peu les fermetures, DSA a déclaré que près de 300 nouveaux emplacements au niveau de la rue au centre-ville ont été ouverts depuis janvier 2020.

La Barkery de Seattle est l’un d’eux.

Le petit magasin qui vend des jouets et des friandises pour animaux de compagnie, y compris le bacon Pupcake, fonctionnait exclusivement à partir de camions à Seattle. Il a ouvert son premier magasin physique en avril 2020 – juste à temps pour la pandémie. L’emplacement au pied d’une tour amazonienne semblait être l’endroit idéal pour ce qui est normalement un quartier envahi par les chiens autorisés sur le lieu de travail.

Un panneau d’affichage crie aux masses disparues à l’extérieur du restaurant Wild Ginger. (Photo . / Kurt Schlosser)

Mardi, un client humain et un chien étaient dans le magasin. La propriétaire, Dawn Ford, a déclaré à . que les politiques changeantes d’Amazon sont comme une « carotte suspendue » alors qu’elle supplie, peut-être comme l’un de ses clients à quatre pattes, que les travailleurs reviennent.

Le quartier est occupé, mais ce n’est pas Amazon occupé.

« Le quartier est occupé, mais ce n’est pas Amazon occupé », a déclaré Ford. «Nous nous sommes établis dans le quartier et les chiots pandémiques étaient nombreux et une bénédiction pour nous. Mais nos objectifs de vente initiaux sont probablement d’environ 50 % là-bas, alors nous attendons bien sûr qu’Amazon se remette au travail.

Ford loue son espace à Amazon et elle a déclaré que bien que beaucoup de gens n’aiment pas l’entreprise, « ils n’ont été que généreux avec nous ». Le Barkery en est à son 19e mois de libération de loyer, que Ford a qualifié de « extrêmement merveilleux ».

« Ces bâtiments sont flambant neufs et magnifiques, nous espérions vraiment qu’ils seraient occupés », a déclaré Ford, ajoutant qu’elle appréciait que certains travailleurs aient trouvé commodité et confort en travaillant à distance.

« Si c’est un choix, je pense que c’est bien, mais j’espère pour le bien des petites entreprises et le bien du quartier, j’espère que le choix est que les gens choisissent de retourner au travail bientôt », a-t-elle déclaré.

L’agitation entre les nombreux immeubles de bureaux d’Amazon fait toujours défaut car des milliers de travailleurs restent éloignés. (Photo . / Kurt Schlosser)

Basé à Amsterdam VanMoof a vu un premier bond dans les commandes de vélos électriques lorsqu’il a lancé pour la première fois un pop-up, puis a ouvert un magasin de vente au détail sous la tour re:Invent d’Amazon. J’ai même utilisé l’un des vélos pour gagner le transport multimodal de . « Great Race II » des Sphères à West Seattle en juillet.

L’emplacement du magasin sur le campus d’Amazon est remarquable, car les employés qui paient 89 $ par mois pour louer un vélo pendant un an dans le cadre d’un programme spécial VanMoof peuvent être remboursés grâce à l’avantage pour les navetteurs à vélo du géant de la technologie.

Qu’il s’agisse de l’arrivée d’un temps moins propice aux vélos ou d’un manque de circulation piétonnière passant par le magasin ou de problèmes d’approvisionnement liés à la pandémie, les affaires pourraient être meilleures, a déclaré le directeur adjoint Kusha Akbarpour. Si les employés « se rendaient au travail en voiture, cela aiderait », a-t-il ajouté, probablement parce que ces employés seraient tellement ennuyés d’être assis dans le trafic autrefois écrasant de Seattle qu’ils voudraient passer à une alternative au vélo électrique.

À l’intérieur de South Lake Union Bouquet sur le campus du siège d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

À Bouquet Union du lac du Sud, en face du premier magasin de proximité Amazon Go, Lindsey Long travaillait derrière le comptoir mardi et a déclaré qu’il semblait que les affaires reprenaient régulièrement.

« Envoyer des fleurs est à peu près tout ce que vous pouvez faire à distance », a déclaré Long en riant. Elle a également déclaré que davantage de personnes semblaient acheter des plantes d’intérieur – des travailleurs à distance ? – et à la recherche de conseils sur les types de plantes faciles à entretenir.

Le fleuriste a également un emplacement dans le quartier de Columbia City et a ouvert ses portes dans le Denny Triangle en 2019. Au plus fort de la pandémie, c’était une « ville fantôme ici », a déclaré Long.

Shake Shack, à l’ombre des tours du siège d’Amazon à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

À Shake Shack sur Westlake Avenue, la file habituelle d’Amazoniens manquait mardi. Le restaurant de hamburgers basé à New York a ouvert ses portes en octobre 2018 et n’a cessé d’être occupé depuis, avec une file d’attente souvent à la porte.

Un employé de la fenêtre sans rendez-vous pour les commandes en ligne a déclaré que les affaires restent bonnes grâce à ceux qui vivent dans le quartier ou qui visitent le week-end. Elle a dit qu’ils font « une tonne de commandes DoorDash et Grubhub ».

Un afflux soudain de clients au Monorail Espresso, de l’autre côté de Westlake Avenue depuis Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Monorail expresso est l’étoffe de la légende du café à Seattle, fondée en 1980 en tant que « premier chariot à expresso au monde ». Avec un petit emplacement maintenant sur Westlake Avenue en face des tours d’Amazon, le café est toujours une entreprise solide dans la ville – mais la pandémie et le travail à distance ont fait de leur mieux.

« Nous avions très mal, mais nous avons survécu », a déclaré une barista nommée Millie qui servait des boissons à une file constante de clients en milieu d’après-midi, dont beaucoup portaient des badges Amazon. « Tu fais comme d’habitude ? » elle a demandé à un monsieur.

PRÉCÉDEMMENT: Le travail à distance change déjà définitivement Seattle, selon une enquête auprès des travailleurs techniques

Les choses sont devenues particulièrement chargées lorsqu’une douzaine d’hommes se sont soudainement alignés devant la vitrine du magasin pour prendre un verre. Interrogés par . s’ils venaient de l’extérieur de la ville, ils ont ri et ont demandé si c’était évident.

Le groupe d’investisseurs immobiliers, représentant différentes sociétés de Chicago et de New York, était en ville pour voir comment se portaient les scènes commerciales et résidentielles de Seattle à la suite de la pandémie. « Pour voir quelles villes se sentent moins mortes », c’est ainsi qu’un homme a présenté la comparaison du groupe avec les marchés américains.

Et pour voir, plus ou moins, s’il est judicieux d’investir ou non, a déclaré un autre, alors que certains membres du groupe tendaient le cou aux tours de bureaux et d’appartements s’élevant au-dessus du petit café.