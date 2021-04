Les petites-filles de Charles Chaplin revendiquent dans un documentaire l’origine gitane de leur grand-père – El Sol de México

BARCELONE. Les sœurs Carmen et Dolores Chaplin revendiqueront les origines gitanes de leur grand-père, Charles Chaplin, dans le documentaire Charlie Chaplin. A Man of the World, dont ils ont présenté un bref aperçu au BCN Film Fest.

Carmen Chaplin, qui sera la réalisatrice du documentaire, a déclaré que son grand-père “est l’un des grands génies du cinéma, qui était déjà là depuis le début du cinéma, qui a inventé beaucoup de choses, comme les effets spéciaux, et qu’il a grandement contribué à sa manière de raconter des histoires. “

Sa sœur Dolores a indiqué que «Charles Chaplin a inspiré de nombreux artistes et ses films sont un cinéma qui ne vieillit pas, qui est encore très moderne, le public continue de rire et de pleurer avec ses films car c’est un cinéma intemporel».

Un exemple clair de cette intemporalité est que «le discours final du Grand Dictateur est l’une des scènes les plus demandées pour être utilisée dans d’autres films documentaires».

Selon Carmen Chaplin, “à l’heure actuelle, où séparatisme et nationalisme dominent le monde, les films de Charlie Chaplin sont fédérateurs, car ils n’avaient pas de langage et jouaient avec les émotions et l’humour, ce qui est quelque chose d’universel”.

Ils reconnaissent tous les deux que le projet de ce documentaire est né «de la passion du grand-père de rechercher ses racines gitanes et a trouvé son écho chez notre père, Michael, qui a quitté la maison à 16 ans mais qui a conservé toute sa vie la passion que ressentait pour Charles Chaplin et sa carrière “.

Dolores a rappelé: “Grand-père est né à l’époque victorienne, alors que mon père a été élevé dans la culture des années 60, mais malgré les différences d’éducation, ils ont partagé cette recherche de leurs origines et cela a été contagieux.”

Et il a ajouté: “Sur la base du témoignage de Michael, qui est le fil conducteur, le documentaire explore ces racines gitanes et propose une réinterprétation du travail de Chaplin par différents artistes.”

Charlie Chaplin. Un homme du monde est le premier film sur l’acteur et cinéaste légendaire dans lequel sa famille est directement impliquée dans la production et qui comprendra des images inédites des archives familiales.

Michael Chaplin, son fils et protagoniste du documentaire, explore les racines roms de son père à travers une longue interview, bien qu’il y aura également des entretiens avec d’autres frères et sœurs.