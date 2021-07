Les petits amis d’Addison Rae et l’histoire des rencontres

Addison Rae n’est célèbre que depuis environ cinq minutes, mais elle a déjà sorti une chanson, s’est liée d’amitié avec un Kardashian et a joué dans un film – et c’est à ce moment-là qu’elle n’est pas occupée par son programme de création de contenu. En plus de tout cela, Addison est fraîchement sortie d’une relation très médiatisée et profondément dramatique avec son collègue TikToker Bryce Hall, dont le désordre est sans précédent et a conduit à une tonne de spéculations sur la personne avec qui elle sort maintenant. La plupart sont inexacts. Alors, oui : il est temps de plonger dans l’histoire des rencontres d’Addison Rae en attendant que He’s All That tombe !

PERSONNE MYSTÈRE : 2014-2019

Nous ne savons pas qui il est, mais nous savons qu’Addison est sorti avec lui pendant cinq ans parce que Bryce Hall a mentionné ce fait en parlant de la façon dont ils se sont réunis, en disant: “Honnêtement, j’essayais juste de l’embrasser. Elle est sortie d’une relation de cinq ans donc je ne pensais pas que c’était possible.” Ce qui nous amène à…

Bryce Hall : Vers 2019 à août 2020

Addison a commencé à sortir avec Bryce dès qu’elle est devenue célèbre, et c’était une histoire classique tout droit sortie de Shakespeare : elle était à Hype House. Il était à Sway House. Pourtant, ils ont réussi à se réunir pour une romance vraiment épique, dont la plupart s’est déroulée sur Twitter. Cette relation était extra au point que nous lui avons consacré une chronologie entière, mais voici les faits saillants (et j’utilise généreusement le mot “faits saillants”) :

Bryce et Addison se sont rencontrés comme le font tous les grands couples de l’histoire : en créant du #contenu sur les réseaux sociaux. Après de nombreuses spéculations qui n’étaient certainement pas la version Gen-Z d’un coup de pub, ils sont devenus publics sur Insta de Bryce le soir du Nouvel An 2020 :

Instagram

Ils ont ensuite passé les mois suivants à troller tout le monde pour savoir s’ils sortaient ensemble ou non, et nous ont finalement mis hors de notre misère en août et ont confirmé qu’ils avaient rompu :

Addison a même parlé de leur séparation à Entertainment Tonight, en rêvant: «Il y avait beaucoup de moments où nous étions allumés, nous étions éteints, et c’était une sorte de situation déroutante. En ce moment, nous décidons tous les deux qu’il se passe beaucoup de choses dans nos vies sur lesquelles nous devons vraiment nous concentrer. En fin de compte, nous nous souhaitons toujours le meilleur l’un pour l’autre et nous sommes toujours amis.”

Troy Zarba : début septembre 2020

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Addison sortait avec Troy Zarba, un collègue de TikToker, peu de temps après sa séparation de Bryce, ce qui a incité Bryce à sauter sur Twitter et à laisser entendre qu’elle allait trop vite tout en lui faisant un compliment.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Addison et Troy n’étaient de toute façon que des amis, car elle a tweeté ceci :

Bryce Hall Again : novembre 2020 à mars 2021

Au milieu des rumeurs de réconciliation selon lesquelles Internet faisait de son mieux pour suivre, soupirez, Bryce et Addison ont laissé tomber une vidéo YouTube intitulée “LA VÉRITÉ SUR NOUS” et ont confirmé qu’ils y étaient de retour.

Mais quelques mois seulement après s’être remis ensemble, des rumeurs ont couru que Bryce avait triché (ce qu’il a nié) et ils se sont séparés. Naturellement, il y a eu quelques semaines où personne ne savait s’ils étaient terminés en raison d’une quantité inutile de tweets inutilement cryptiques, mais Addison a finalement qualifié Bryce de son ex dans une interview, alors :

Jack Harlow : avril 2021

Addison était lié à Jack Harlow pendant littéralement une seconde lorsqu’ils ont été repérés au match de boxe du Triller Fight Club à Atlanta. Plus tard, elle a précisé qu’ils n’avaient pas de rendez-vous en écrivant “Je suis célibataire” sur Twitter :

Tanner Buchanan : vers mai 2021

Je suis presque sûr qu’ils ne sortaient jamais ensemble, mais je le mets sur cette liste simplement à cause du coup de pub de tout ça. Au cas où vous l’auriez manqué, Addison et son prix He’s All That ont présenté le meilleur baiser aux MTV Movie and TV Awards et ont partagé un baiser sur scène :

Ce que Bryce, plus que jamais, n’a apparemment pas apprécié étant donné qu’il a posté ceci :

Omer Fedi : juin 2021

Addison a récemment été lié au guitariste de Machine Gun Kelly, Omer Fedi, mais les preuves sont, au mieux, fragiles. Parce que la plupart du temps, la preuve est qu’il publie et supprime une photo de ses chaussures sur son Insta, et qu’elle se présente à un spectacle MGK avec Kourtney Kardashian. _ (ツ) _ / ¯

C’est tout pour l’instant, mais nous mettrons évidemment à jour cela au fur et à mesure que d’autres informations très importantes se présenteront.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

