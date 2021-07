Les « petits » détails d’une finale : de DiVincenzo à Ayton

« Bucks in 6, Bucks in 6 », a fini par scander le Forum Fiserv après le troisième match de la finale NBA. Vous avez besoin de peu pour le faire ; mais même ainsi, le chant aurait pu s’éteindre. Le mantra fait partie de la culture de la franchise. Depuis que Brandon Jennings a prédit, de manière totalement fausse, ce résultat pour la série contre Miami Heat en 2013, les fans de Buck ont ​​adopté ces trois mots comme marque de fabrique., comme un cri avec un certain bord de mémoire, mais aussi d’espoir. Une qui, comme celle de Jennings, est irrationnelle et, dans de nombreux cas, sans fondement ; mais il faut le nourrir. 41 points, 13 rebonds et 6 passes suffisent. Giannis Antetokounmpo, ce Giannis Antetokounmpo, rassasie suffisamment pour que l’espoir reste vivant dans le Wisconsin. Un 3-0, presque certainement, aurait signifié un drapeau blanc, une différence que personne n’a jamais surmontée. Entrer dans le deuxième match à domicile avec, tout simplement, assez de courage pour accepter le coup final aux yeux de leurs propres fans. Un 2-1 … Un 2-1 est le début d’une nouvelle égalité.

Les Suns ont plus de ressources que les Bucks. C’est un fait, mais cela, en finale, n’est pas totalement synonyme de victoire. Chaque série éliminatoire est une vie en soi : un début et une fin, mais avec une multitude de rebondissements entre ceux-ci, dans la plupart des cas, impossibles à prévoir. Dans cette mer incontrôlée, c’est là que, jusqu’à présent, Mike Budenholzer s’était noyé, sans réponses à la première tempête qui s’est produite. Cette année est différente. Milwaukee s’est remis d’un 2-0 contre les Brooklyn Nets (avec des blessures entre les deux, oui) et s’est remis, avec beaucoup de personnalité, de la blessure de son franchisé en finale de conférence. Les harangues de Giannis à ses collègues, la rage de Bobby Portis, se croyant un petit marché avec un grand destin… La franchise a une culture dont elle n’était pas au courant et la fait valoir. Bien sûr : il a simplement survécu. Il a eu une vie supplémentaire contre un rival qui est loin d’être défait. Phoenix a toujours le bouton en sa possession, celui qui, à tout moment, peut faire exploser les Finales. En appuyant dessus, cependant, ne sera pas aussi simple qu’il y paraît. Vous devrez peut-être reformuler votre approche, mais parce qu’ils avaient déjà une formule. Celui qui a fonctionné. A de nouvelles questions, désormais, il cherchera de nouvelles réponses. Quelque chose qu’il a fait, d’une manière merveilleuse, tout au long de la saison.

De la décharge de DiVincenzo…

Chaque détail compte. Et, bien des fois, au moment le moins attendu. En dehors de ce noyau d’acteurs indispensables, de stars intouchables, il y en a un autre qui, bien des fois, est celui qui opte pour les petites batailles, celles qui décident des guerres. Bobby Portis en est un exemple clair. Après une saison régulière honorable, il a disparu de la rotation dans la série contre les Nets. Il a joué les deux premiers matchs et pas un deuxième de plus. Devenu un héros populaire du Forum Fiserv (“Bobby, bobby…”), il revient chez les Hawks, étant fondamental, et, lors du troisième match contre les Suns, il fait partie du chant de la rébellion. Pour ses 11 points et 8 rebonds, mais aussi pour son caractère, capable de transmettre sa personnalité farouche à la foule.

Portis est l’exemple paradigmatique d’une certitude : utilisé ou non, il est indispensable d’avoir toutes les pièces disponibles. Dans de nombreuses pièces, on ne peut pas monter sur scène sans certaines des pièces secondaires, car leur rôle, bien que minime, donne un sens à l’ensemble. A la saison où les absences des grandes stars ont tout changé, les absences des secondaires peuvent aussi le faire.

Dans le premier match de la série, Milwaukee a raté Donte DiVincenzo. Cela continue et continuera de le faire, mais, lors de cette réunion, c’était une preuve. Les Suns ont maltraité les Bucks dans les changements défensifs, dans le confinement d’un pick and roll qui, en soi, est difficile à arrêter. Si ce n’est le meilleur, Chris Paul est proche d’être le meilleur joueur de tous les temps dans ce genre de contextes. Brook López, bien qu’il ait essayé de se rappeler ce que le script de l’académie dicte, a souffert à chaque ajustement. Et avec lui, Portis lui-même, PJ Tucker, Pat Connaughton… personne n’a été épargné. DiVincenzo, là, aurait pu y contribuer. Et beaucoup. Passer les écluses, éviter les décalages impairs, etc. Cela n’aurait sûrement pas été une solution; mais un peu plus d’air pour rediriger la situation à la volée. Budenholzer a rectifié le tir : maintenant Holiday sort en défendant Paul et non Tucker, il a réduit le nombre de changements défensifs… Le saignement s’est arrêté, mais sans pouvoir compter sur une alternative qui, dans sa courte rotation, aurait plus de poids qu’il n’y paraît: moins de minutes pour Jeff Teague, moins de rôle pour Connaughton, etc. La perte de Donte était déjà connue ; mais, sans s’y attendre, c’est maintenant qu’il nous manque.

… chez Saric

Si, en comptant sur elle, le limogeage de DiVincenzo a un impact… Celui de Dario Saric, totalement imprévisible et malheureux, pourrait devenir l’une des clés de la suite de la série. Comme Donte (même s’il était titulaire), le joueur croate n’est pas un accessoire pour les Suns, mais une pièce est ses fonctions et quelques minutes assignées. Plus précisément, 10.5. C’est à ce moment-là que le pivot est entré en piste lors de ces playoffs, avec une mission claire : faire reposer Deandre Ayton. Sans lui, Monty Williams est pratiquement orphelin d’alternatives à l’intérieur, et dans le troisième match il s’est fait remarquer.

De plus, le déroulement même du jeu n’a pas aidé. Ayton, qui avait ajouté 12 points et 3 rebonds au premier quart-temps, a été accusé de fautes à grande vitesse. Avec l’obligation de gérer ses minutes avec plus d’austérité, Frank Kaminsky ou le petit ballon étaient les seules options. L’Américain, qui n’a plus la confiance de Williams, a lamentablement échoué, et cette fois les Bucks ont également dominé parmi les petites équipes. Dans ses 13 minutes de jeu, Kaminsky a accumulé -12 à +/-, étant une cible facile en défense et une contribution testimoniale en attaque (6 + 4 + 2). En somme, la peinture était une bataille retentissante perdue. Les 54 points de Milwaukee pour les 40 de Phoenix, 47 rebonds pour les 36 et… le plus choquant : 20 points pour les 2 en seconde chance. Si, dans le contexte actuel, les Bucks peuvent souffrir dans la défense du pick and roll, les Suns peuvent le faire en zone intérieure.

Vacances : plus d’attaque, meilleure défense

C’était l’une des clés de la série. Vacances et défense, défense et vacances; mais aussi son apport effervescent en attaque, un peu plus méconnu, mais nécessaire. Bucks et Suns ont atteint la finale en étant les deux meilleurs arrière-gardes des séries éliminatoires, avec respectivement 105 et 103,3 au classement, et ce sont les Arizonans qui ont plaidé leur cause. Le récit toujours fantasque ne pourrait pas être plus clair : en moyenne, les Suns laissaient leurs rivaux à 108 points en moyenne, le nombre des Bucks dans le match 2.

Dans le troisième, la barrière était brisée : 120. Et pas que ça. Pour la première fois de toute la série, les Suns sont tombés en dessous de 20 points dans aucun des quarts : dans le deuxième, sûrement, le meilleur basket-ball pour Milwaukee de tout le match nul. Comment? Dans une large mesure, en conséquence directe du point précédent, mais aussi grâce à la plus grande contribution des écuyers de Giannis, ce qui, comme cela a été clair dans la section précédente, n’est pas suffisant lorsque vous êtes laissé seul dans l’héroïsme. Khris Middleton a eu un peu plus de succès, mais surtout, Jrue Holiday s’est démarqué. Et il l’a fait à des moments très précis. Lorsque les Suns, déjà au troisième quart, menaçaient de revenir dans le match (74-70), le meneur de jeu a répondu avec quatre triplés pratiquement de suite (90-76). Cela pourrait être le facteur X de l’égalité et il est devenu clair pourquoi : cela peut être vital sur la défense extérieure et un facteur de surprise sur l’intrigue offensive. C’était, en plus, la pire soirée de Devin Booker en séries éliminatoires. Encore une fois, pour le plus grand plaisir des chiffres, ses 21 derniers points (son plus haut de la série) correspondent presque parfaitement à la différence finale du match (120-100).

Giannis, près de 100%

Échappez à toute analyse. L’évidence est souvent le raisonnement le plus sensé. La condition physique de Giannis Antetokounmpo allait être essentielle dans le match nul et, après ses deux derniers matchs, il est clair qu’il est très bon. Dans le premier, il a laissé plus de doutes. Il a modifié nombre de ses mouvements naturels, sans abuser de l’euro ni sacrifier quelques aides défensives; dans le reste, sa supériorité physique a été écrasante, qu’il soit à son optimum ou non. Si la saison dernière Jae Crowder était presque un monstre avec Miami Heat, un cauchemar de plus pour aller se coucher, dans cette série, pour le grec, Crowder se fait un jouet. 83 + 25 + 10 dans la somme des deux matchs, se plaçant à côté de Shaquille O’Neal dans les statistiques et battant ses propres fantômes (13 sur 17 aux lancers francs). “Nous devons construire un mur, d’une manière ou d’une autre…”, a averti Chris Paul après le match. Si, malgré l’avance des Suns, les 20 000 âmes du Fiserv Forum ont le courage de chanter “Bucks in 6, Bucks in 6”, c’est en grande partie grâce à lui. C’est l’espoir d’une Finale qui semblait solliciter la sentence, mais qui, désormais, semble vouée à s’éterniser. Mercredi (3h00 PDT), la réponse. Et ceux des Soleils.