Les petits détenteurs d’ETH se développent plus rapidement que Bitcoin car ils captent l’intérêt des détaillants

Alors que les deux principales crypto-monnaies sont en baisse de 27% à 28,5% par rapport à leurs sommets historiques respectifs, Bitcoin et Ethereum continuent d’attirer l’attention des petits investisseurs.

Cela se voit dans le nombre d’adresses BTC et ETH en termes d’exploitations relativement petites qui ont augmenté tout au long de cette année.

Le nombre total d’adresses Bitcoin détenant entre 0,001 et 0,1 BTC a augmenté d’environ 15% jusqu’à présent cette année. Mais depuis fin avril, ils sont quelque peu plats.

Quant au nombre d’adresses Ether détenant entre 0,01 et 1 ETH, ils ont augmenté d’environ 58% depuis le début de l’année et, contrairement à Bitcoin, ont continué d’augmenter régulièrement tout au long de l’été, grâce à l’été NFT qui fait rage.

“Il est possible que l’intérêt des détaillants pour les NFT aide Ethereum à adopter de nouveaux utilisateurs”, a noté Coin Metrics.

Nous sommes passés d’entreprises achetant du Bitcoin à des entreprises utilisant réellement Ethereum en un an seulement. Les choses ne feront que devenir plus étranges à partir d’ici. Les chats hors du sac. https://t.co/vTJcPvPyiE – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 25 août 2021

Le nombre croissant d’Ether verrouillés dans DeFi et d’ETH 2.0, ainsi que leur retrait de la circulation par des brûlures, contribuent également à attirer les investisseurs.

Depuis l’EIP-1559, les émissions nettes quotidiennes d’ETH sont en fait tombées à près de 9,5 000 en moyenne, contre une moyenne d’environ 13 000 au cours de la semaine précédant la mise à niveau de Londres.

Cette diminution de 27% de la quantité d’ETH frappée chaque jour est due à la combustion des nouveaux frais de base. Depuis l’activation d’EIP 1559 le 5 août, plus de 91 000 ETH ont été brûlés à ce jour.

En outre, OpenSea, Uniswap v2 et le contrat de pont d’Axie Infinity, Tether et Uniswap v3 sont les 5 principaux contrats intelligents responsables de la gravure du plus grand nombre d’ETH.

Le marché NFT OpenSea est à lui seul responsable de plus de 12 000 ETH brûlés jusqu’à présent et domine Uniswap v2 (~ 6 300 ETH) par une marge importante.

«La plupart des pics de gaz Ethereum se produisent également en raison de la frappe NFT ou des lancements de PFP. Cela laisse peu de doute sur le fait que le cycle actuel de battage culturel NFT / Gaming contribue fortement aux brûlures d’ETH », note Messari.

Le pourcentage de transactions sur Ethereum utilisant le mécanisme de frais EIP-1559 a également augmenté à mesure que les fournisseurs de services rattrapent leur retard dans la prise en charge du nouveau format. Le déploiement par MetaMask du support EIP-1559 à ses utilisateurs au début de la semaine dernière a fait passer le pourcentage quotidien de transactions utilisant EIP-1559 à plus de 40 % le 22 août, contre environ 23 %.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.