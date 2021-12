Les petits-enfants de Vicente Fernández viennent lui rendre visite ; Ils omettent de commenter l’état de santé – El Sol de México

L’état de santé du chanteur de Jalisco Vicente Fernández n’a pas changé, qui tout au long de la journée a reçu la visite de ses enfants et petits-enfants à l’hôpital où il est hospitalisé depuis plus de plusieurs semaines.

A midi, la famille du chanteur a publié un communiqué dans lequel ils rapportaient que son état de santé était critique mais stable, qu’il restait sous les effets de sédatifs pour atténuer la douleur et reste sous respiration assistée car il n’a pas les conditions pour le faire de manière autonome. .

️ Vicente Fernández est dans un état critique. Les derniers détails sur la santé du chanteur

Tout au long de la journée ses fils Gerardo et Vicente sont restés à l’hôpital, plus tard, vers 06h30, est arrivé Alejandro, le petit-fils de cante, qui s’est limité à dire qu’il allait rendre visite à son grand-père, que tout allait bien et il est entré dans l’hôpital sans en dire plus et sans baisser la vitre de son camion de plus de quatre centimètres.

Quelques minutes plus tard, Camila est arrivée, une petite-fille qui s’est cachée dans le camion dans lequel elle est arrivée, profitant du fait que les vitres étaient teintées et profitant de l’obscurité que cela générait, elle s’appuya sur le siège passager et jusqu’à ce qu’elle soit dans le parking, elle s’est levée et est sortie de l’unité sans rien commenter.