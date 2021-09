Les petits-enfants du prince Philip affirment que la farce à la « moutarde » lui a causé des ennuis avec la reine | Royale | Nouvelles

in

Le prince William, Zara Phillips et son frère Peter Phillips font partie des petits-enfants royaux qui discuteront des bouffonneries de feu le duc d’Édimbourg dans le prochain documentaire de la BBC sur l’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne. Dans le clip teaser de 73 secondes publié par le diffuseur national britannique, le duc de Cambridge explique comment le prince Philip finirait par liquider la reine lors de barbecues familiaux à l’aide d’un tube plein de moutarde.

“Il avait l’habitude de retirer le couvercle et de le mettre entre vos mains”, a déclaré William.

“Et puis il vous serrait les mains pour tirer la moutarde au plafond.

“Il avait l’habitude d’avoir beaucoup d’ennuis avec ma grand-mère pour couvrir la plupart des endroits où nous avons déjeuné et des choses avec de la moutarde au plafond.”

Le duc de Cambridge a ajouté: “Il aimait ces blagues, il aimait déconner avec les enfants et était en quelque sorte un grand-père.”

Le souvenir de William de l’histoire a été repris par les enfants de la princesse Anne, Zara et Peter Phillips.

S’exprimant dans le même teaser, les deux petits-enfants aînés de la reine ont montré comment le duc d’Édimbourg a réussi sa farce.

Zara a déclaré: “Il vous oblige à le tenir dans vos mains et les paupières ouvertes, et je ne me souviens pas exactement de ce qu’il dit, mais il finit par vous claquer les mains.”

“Je pense en fait que les marques sont toujours là”, a ajouté Peter.

D’autres membres du cabinet, dont le prince Harry, partageront également leurs souvenirs du duc d’Édimbourg.

Le documentaire a été initialement commandé pour célébrer son 100e anniversaire, qui aurait eu lieu en juin.

Cependant, après sa mort en avril, le programme est depuis devenu un hommage au regretté duc d’Édimbourg.

Prince Philip: The Royal Family Remembers sera diffusé sur BBC1 à 21 heures ce soir.