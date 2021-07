Les “petits oiseaux” mangent les Lions

Cette troisième journée du groupe A de hockey sur gazon masculin a débuté, et il l’a fait avec un duel entre deux des favoris : ‘Les Lions, qui sont arrivés invaincus et avec seulement 2 buts encaissés, et les « Kookaburras », qui ont affronté le match avec des victoires complètes lors des deux premiers matchs. C’est ainsi qu’a débuté l’un des matchs de plus haut niveau de ce sport, qui promettait des buts, et surtout, un bon match.

PREMIER TEMPS

Ils ont commencé Lions le jeu de la même manière qu’ils ont affronté le duel contre le Japon : avec une approche courageuse, et en passant à l’attaque. Cette stratégie allait fonctionner pendant les premières minutes, en fait, A la 4e minute du match, l’Argentine aurait deux corners : le premier d’entre eux serait résolu par Flynn Ogilvie, le gardien des Australiens. Ce serait dans la seconde chance pour un penalty quand José Tolini, après une magnifique traînée, mettrait le 1-0 sur le tableau de bord. Les Argentins ont commencé le match en tête.

Les minutes passèrent et juste 3 après ce premier but, Casella frapperait un pied et provoquerait un troisième penalty, qu’une fois de plus le gardien de “Kookaburras” résoudrait magistralement. A partir de cette mauvaise occasion, le jeu des Argentins commencerait à être de plus en plus diminué par une équipe australienne qui poussait de plus en plus.

A la fin de la première période, à seulement 20 secondes de la fin et à nouveau sur penalty, une belle occasion arriverait, cette fois pour l’équipe océanique, qui égaliserait à un moment critique, le buteur du but était Blake Govers.. Et de cette façon, nous avons atteint la fin du premier quart-temps, avec ce coup psychologique pour les Argentins qui ont laissé le score à égalité à 1.

Le deuxième quart-temps a commencé, et sans aucun doute, les Argentins sont revenus dans le match avec ce but à la fin de la pause qui résonnait dans leur tête, le coup était si grand au niveau mental que, après seulement 6 minutes de la reprise, Tom Wickham a profité d’un ballon au deuxième poteau pour venir à bout du match, 1-2 pour l’équipe australienne.

La 23e minute du match et la fête argentine est passée du désastre au cauchemar, dans un autre corner de penalty, Blake Govers allait marquer son deuxième but, et le troisième des ‘Kookaburras’, après une traînée qui enfonçait violemment le ballon dans le but défendu par Vivaldi. 1-3 sur le tableau de bord et ‘Lions’ ils commençaient à avoir besoin d’un miracle.

A 5 minutes de la pause, et loin de revenir, l’équipe argentine encaisserait le quatrième but, cette fois, le buteur Wickham exécuterait une belle passe pour Sharp qui plaça le ballon dans le coin. Avec cet objectif, L’Australie a mis la cerise sur un deuxième quart-temps où ils ont jeté l’équipe argentine. Peu de choses devraient être ajoutées dans cette mi-temps après le 1-4 réalisé par les jaunes, un match qui allait rompre avec les Australiens à 3 buts d’avance.

DEUXIÈME TEMPS

La seconde mi-temps a commencé et l’Australie a décidé de mettre le jeu en sommeil, mais de la manière la plus dominante possible. L’équipe australienne avait de longues combinaisons de passes qui étaient la preuve de la grande confiance avec laquelle elle était à l’époque. Malgré la bonne circulation du ballon, Un autre jeu de stratégie conduirait à la cinquième place de l’Australie, Hayward le ferait à un peu moins de 7 minutes de la fin du troisième quart-temps.

Après ce cinquième but, les eaux se calmeraient dans cette troisième période, répartissant les possessions avec peu de danger entre les 2 équipes. L’Argentine commençait à retrouver des sensations, même si la réalité est qu’elle n’avait réussi à gagner aucune des 3 périodes jouées jusqu’à présent.

Je commencerais cette quatrième et dernière période, avec ‘Lions’ avec beaucoup à ramer et en très peu de temps. Un peu après la mi-temps de ce quart, l’Argentine obtiendrait un deuxième but, comme ce premier but en début de match, atteint grâce au corner de penalty, cette fois l’auteur serait Maico Casella. Après ce but, les Australiens tenteraient de casser le rythme en marquant le territoire et en s’usant fort. Une stratégie qui serait sanctionnée d’une carte verte pour Sharp.

Après une finale où ‘Los Leones’ ne pouvait guère faire plus, le coup de sifflet final arriverait avec ce 2-5 favorable aux ‘Kookaburras’, qui laisse aux Argentins une victoire, un nul et une défaite qui Il les place avec 4 points et avec 2 matchs à jouer. L’équipe de l’Albiceleste, malgré la défaite, dépend d’elle-même pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

FICHE TECHNIQUE

Argentine: Vivaldi, Ibarra, Keenan, Salis, Vila, Tolini, Ortiz, Lopez, Rey, Cicileo, Rossi ; Martínez, Habif, Bugallo, Paz, Casella. Australie: Brand, Ogilvie, Wickham, Simmonds, Howard, Craig, Mitton, Martin, Hayward, Beltz, Sharp. Arbitres: Martin Madden (GBR), Coen van Bunge (NED),Arbitre de réserve: Francisco Vázquez (ESP) ; Arbitre vidéo: Zhen Lim Hong (SGP) Incidents: Rien de remarquable dans ce match, correspondant à la date 3 du groupe A de la phase de poules de hockey sur gazon hommes de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où l’Australie a remporté la victoire contre l’Argentine.Endroit: Stade de hockey Oi