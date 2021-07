« Les petits vendeurs qui ont expérimenté la commodité de la vente en ligne n’ignoreront probablement pas ce canal à l’avenir »

Des revenus plus élevés dans l’Inde rurale et l’évolution des habitudes en ligne aideront grandement le commerce électronique.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Parmi les nombreuses tendances perturbatrices qui ont émergé en raison de la pandémie, l’une des plus importantes a été la migration inverse. Lors du premier pic de cas de Covid-19 en 2020, un nombre sans précédent de 1,14 crore de travailleurs migrants des villes sont retournés dans leurs villages. Au cours de la deuxième vague de l’épidémie, une répétition du phénomène de migration inverse s’est produite, mais avec une intensité relativement moindre. Le département des transports de Delhi a rapporté que 8,07 lakh de travailleurs migrants de Delhi ont déménagé dans leurs États d’origine voisins en à peine un mois depuis le 21 avril. Les chemins de fer indiens ont intensifié leurs opérations pour accueillir ces migrants de villes comme Mumbai, Pune, Surat et Delhi.

Les migrants étaient principalement des salariés journaliers et des personnes qui contribuaient au secteur informel dans les zones urbaines. Cependant, en raison du travail à distance et de l’enseignement en ligne, de nombreux jeunes professionnels et étudiants, qui avaient déménagé dans les villes pour poursuivre leur carrière ou leurs études, sont également retournés dans leur ville natale.

Ayant vécu dans des écosystèmes urbains et acquis une connaissance et une aisance avec l’utilisation d’applications pour faire du shopping, ces migrants inversés ont emporté chez eux leurs habitudes de shopping en ligne. Dans certains cas, leurs revenus disponibles augmentaient automatiquement lorsqu’ils commençaient à loger et à loger avec leur famille et n’avaient plus à dépenser pour le loyer et les autres frais de subsistance. Ils ont contribué à une reprise du commerce électronique, notamment en stimulant les achats en ligne dans les villes de niveau 2, 3 et 4.

Cette transition en était déjà à ses balbutiements, provoquée par un accès croissant à Internet ainsi que des packages de données bon marché, une base importante et croissante de natifs numériques et l’accès à des ordinateurs de poche abordables mais compétents. Cependant, la pandémie a considérablement accéléré le rythme de ce changement.

Au cours de la saison des fêtes en octobre 2020, deux des plus grands détaillants en ligne en Inde ont signalé une vague de nouveaux acheteurs de petites villes au cours des deux premiers jours de ventes festives. En fait, ils ont tous deux vu leurs ventes plus que doubler au cours des deux premiers jours de leur “vente festive” annuelle par rapport à l’édition 2019. Ils ont attribué cela aux remises et aux facilités de crédit et aussi en grande partie à la migration inverse des clients du métro. Alors qu’un géant de la vente au détail en ligne a révélé que 91% de sa nouvelle clientèle provenait de villes de niveau II et au-delà, l’autre a déclaré que près de 65% de sa nouvelle clientèle provenait de petites villes.

Une société de services-conseils en marketing et en image de marque rurale a souligné que des millions de ruraux qui ont les mêmes aspirations que leurs homologues urbains sont devenus un marché viable avec lequel il faut compter. Ils ont attiré l’attention des grands e-commerçants et startups indiens qui se frayent un chemin vers les « Rubans » (les ruraux aux aspirations urbaines) en ciblant les zones rurales.

Cette tendance a profité à toutes les parties prenantes, au-delà des plateformes de vente au détail en ligne, qui ont soutenu les ventes en ligne multi-produits. Des centaines de milliers de petits détaillants qui vendaient des produits allant des smartphones, de l’électronique grand public et des gros appareils électroménagers à la mode, aux cosmétiques et même aux meubles et accessoires pour la maison, ont bénéficié de la hausse de la consommation en ligne.

Avec des millions de téléchargements d’applications à l’approche des ventes du festival, les consommateurs ont également bénéficié d’une livraison plus rapide de leurs achats, car les vendeurs des petites villes ont sauté dans le train en ligne, rendant les produits plus rapidement disponibles à des milliers de codes PIN nouvellement entretenus à travers le pays .

Il y a plusieurs plats à emporter intéressants qui émergent de cette nouvelle tendance. Premièrement, il semble probable que cette tendance ne soit que partiellement réversible, car de nombreuses entreprises employeuses commencent à se perfectionner et préfèrent le modèle de travail à domicile, et les établissements d’enseignement, les professeurs et les étudiants deviennent à l’aise avec l’apprentissage à distance. Même s’il y aura une certaine proportion de migrants inversés retournant dans les métros et les villes de niveau I, ils auront probablement transféré la culture d’achat en ligne à leur réseau d’amis et de famille de leur ville natale, en particulier parmi les jeunes.

Les petits vendeurs, qui ont fait l’expérience de la commodité des ventes en ligne, où tout, du catalogage à la logistique et aux passerelles de paiement est organisé par les détaillants en ligne, n’ignoreront probablement pas ce canal de vente à l’avenir. Ils deviendront peut-être à l’aise de mener une partie de leur activité en ligne et en partie hors ligne.

En ce qui concerne les plates-formes de commerce électronique, la prochaine grande frontière explorera l’engagement en hindi et dans les langues régionales à mesure que les marchés vastes et diversifiés des niveaux 2, 3 et 4 s’ouvriront. Il existe bien entendu d’autres facteurs favorables à la croissance de la consommation rurale et du commerce électronique rural. Une bonne mousson consécutive au cours des deux dernières années et l’attente d’une mousson normale cette année ont grandement aidé l’économie agricole. Les prix des produits agricoles sont également à un niveau record entraînant des revenus agricoles sans précédent. En outre, divers programmes gouvernementaux au fil des ans, y compris ceux annoncés lors du verrouillage induit par Covid19, ont profité à l’économie rurale.

Enfin, l’inclusion financière et de style de vie s’accélérera à mesure que les canaux en ligne, en particulier les grands acteurs du commerce électronique, offriront du crédit aux clients dans le cadre de leurs offres en ligne. L’accès facile à des financements structurés de manière appropriée est un facteur important qui alimente le commerce électronique de détail. Ainsi, non seulement l’e-commerce mais aussi l’e-finance ou la finance numérique vont aussi, de manière inattendue mais sûrement, comme corollaire des transactions en ligne, prendre racine dans l’Inde rurale. Cela devrait révolutionner le secteur des services financiers en Inde. Soudain, 130 crores de pollution seront en mesure d’accéder aux services financiers, contrairement aux seuls centres urbains de l’Inde. Il y a encore des défis et des problèmes de démarrage sont attendus sur la route de cette transition, mais la tendance est désormais irréversible.

Dans l’ensemble, des revenus plus élevés dans l’Inde rurale et l’évolution des habitudes en ligne aideront grandement le commerce électronique. Mais dans un sens plus large, la conversion des aspirations de Bharat en propension à acheter n’importe quoi-n’importe quand-n’importe où deviendra le prochain moteur de croissance pour le pays.

Sudip Bandyopadhyay est Group Chairman chez Inditrade Capital. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

