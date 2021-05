Les petits visages voient grand avec leur premier hit auto-écrit

Petits visages Le chanteur Steve Marriott n’a souvent pas caché son dédain pour le son pop léger qu’il voulait que le groupe monte au-dessus. Mais après leur premier succès dans le Top 10 britannique, l’équipe qui les entourait, et en particulier le manager Don Arden, en voulait plus.

La pression était donc forte pour trouver une suite appropriée à «Sha La La La Lee», qui a grimpé jusqu’au n ° 3 des charts britanniques en mars 1966, passant six semaines dans le Top 10. Après cela, Kenny Lynch / Mort Schuman, le principal partenariat de composition du groupe entre Marriott et Ronnie Lane était de retour en selle. Le résultat a été «Hey Girl», un autre top tenner et, de manière significative, leur premier succès auto-écrit.

“ Nous avons soudainement eu tous ces succès ”

«Don était assez confiant pour laisser Steve et Ronnie écrire à nouveau», se souvient le batteur Kenney Jones dans une interview en 1992 avec Record Collector. «Ils entraient dans la phase très commerciale qui faisait suite à ‘Sha La La La Lee’, ce qui est devenu un peu frustrant parce que nous avons soudainement eu tous ces succès du jour au lendemain que nous avons dû jouer en live. Comme notre set ne durait qu’environ 20 minutes, ces chiffres ont commencé à épuiser tout notre temps. ”

Néanmoins, un autre nouveau succès a été un gros coup de pouce pour le profil de leur premier album éponyme, sorti presque simultanément par Decca – même si la chanson n’y figurait pas. «Hey Girl» est sorti dans les rues le 6 mai, juste après leur apparition au NME Poll Winners Concert à l’Empire Pool (plus tard Wembley Arena) à Londres.

Le single a fait ses débuts dans les charts au n ° 23. En l’espace de deux semaines, il entamait un séjour de deux semaines au n ° 10, tandis que Small Faces bénéficiait de pas moins de cinq semaines consécutives au n ° 3. Le LP a passé 12 semaines consécutives dans le Top 10, jusqu’en août. À ce moment-là, le quatuor était sur le point de connaître son ultime succès en simple, en tant que «All Or Nothing», un autre original de Marriott / Lane, est allé au n ° 1.

Leur concert constant avait fait s’effondrer Marriott d’épuisement alors qu’il jouait sur Ready Steady Go !, en juin. Mais, après sa convalescence, l’été des Petits Visages devenait plus chaud de jour en jour.

