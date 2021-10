Les peuples autochtones restent essentiels pour mettre fin à l’ère des combustibles fossiles

— de Foreign Policy In Focus

Le pétrole s’écoule maintenant par l’oléoduc des sables bitumineux de la canalisation 3 d’Edmonton, en Alberta, à Superior, dans le Wisconsin. Le pipeline de 1 097 milles de long, propriété de la société canadienne Enbridge, comprend 337 milles dans le nord du Minnesota. Il est confronté depuis des années à une forte résistance de la part des peuples autochtones et d’autres militants écologistes connus sous le nom de « protecteurs de l’eau ».

Ironiquement, le robinet a été ouvert le 1er octobre, quelques jours seulement avant la Journée des peuples autochtones le 11 octobre et des semaines avant le début du sommet mondial sur le climat à Glasgow le 31 octobre. Ignorant les demandes des militants du climat, l’administration Biden a refusé d’annuler le permis. Cela reflétait un schéma dans lequel les responsables de l’administration semblent être coincés dans un schéma de tergiversation au lieu de suivre les engagements d’action climatique par des actions.

L’opinion publique du Minnesota était amèrement divisée. Bien que les électeurs démocrates se soient opposés au projet avec une marge de 64 à 21%, le gouverneur démocrate du Minnesota Tim Walz et les sénateurs Amy Klobuchar et Tina Smith ont refusé de s’opposer à la ligne 3, voire de critiquer la collaboration entre les forces de l’ordre et Enbridge dans la répression violente des manifestations. .

Des affaires pénales contre pas moins de 900 manifestants de la ligne 3 obstruent les systèmes judiciaires du nord du Minnesota. Et au début d’octobre, on a appris qu’Enbridge avait versé 2,4 millions de dollars aux forces de police locales pour la protection des pipelines, via un compte séquestre approuvé par l’État.

Il pourrait sembler que les manifestants aient perdu ce combat contre l’establishment des combustibles fossiles.

Ce n’est pas le cas, a fait valoir Winona LaDuke, chef de l’association à but non lucratif de justice environnementale Honor the Earth, dirigée par des Autochtones, dans le Star-Tribune de Minneapolis.

« Dans un récit, la société canadienne a gagné. Colomb a conquis à nouveau, preuve que la force et l’argent restent les maîtres. Ensuite, il y en a un autre. C’est la ballade des protecteurs de l’eau, un mouvement né des batailles dans le nord du Minnesota et du Dakota du Nord, un mouvement qui grandira et transformera l’économie du futur . . . L’industrie pétrolière canadienne a estimé qu’un manque de capacité de pipeline a réduit les revenus de l’industrie de dizaines de milliards de dollars avant le début de la pandémie… L’incertitude concernant la canalisation 3 causée par les peuples autochtones et les protecteurs de l’eau a encouragé le désinvestissement massif des sables bitumineux par des investisseurs non canadiens. «

Il semble probable que le président Biden arrivera à Glasgow avec une mallette pleine de promesses mais peu d’actions crédibles. L’action législative dépend de la collaboration des membres démocrates du Congrès, comme le sénateur Joe Manchin (D-WV), qui sont sous l’emprise de l’industrie des combustibles fossiles.

L’action de l’exécutif est possible mais peu probable, l’administration semblant paralysée par l’indécision et la résistance des intérêts particuliers. Et les effets des nouvelles pétitions des groupes climatiques et des manifestations des militants du climat sont incertains.

Cependant, comme l’a souligné Donna Katzin dans Foreign Policy In Focus récemment et dans un essai plus long antérieur pour le projet de construction de ponts États-Unis-Afrique en mai, la mesure des progrès réalisés dans le domaine des combustibles fossiles, sera de savoir comment les ressources sont réellement désinvesties des combustibles fossiles et réinvesti dans les énergies renouvelables.

Un facteur affectant ce résultat qui est le plus souvent sous-estimé est l’action directe menée par les peuples autochtones, comme la résistance à la ligne 3 au Minnesota.

Comme l’a noté Winona LaDuke, les militants ont réussi à retarder le pipeline de la ligne 3 de quatre ans. En août de cette année, l’Indigenous Environmental Network et Oil Change International ont publié un rapport sur la résistance autochtone au carbone, avec des calculs détaillés estimant que les victoires contre ces projets aux États-Unis et au Canada représentent l’équivalent carbone de 12 % de la pollution annuelle américaine et canadienne, ou 779 millions de tonnes de CO2.

Les engagements officiels des gouvernements adoptés à Glasgow sont évidemment aussi importants, s’ils sont mis en œuvre et quand ils sont mis en œuvre. Il en va de même des campagnes de toutes sortes pour inciter les entreprises elles-mêmes à passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il en va de même de la mobilisation des jeunes du monde entier qui sont de plus en plus conscients des menaces imminentes pour leur propre survie.

Mais le facteur décisif pourrait bien être l’action directe des peuples autochtones et d’autres personnes les plus directement menacées, tant dans leur impact matériel que dans leur effet catalyseur sur des mouvements militants plus larges.

© 2021 La politique étrangère en bref

_______