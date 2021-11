« Les peurs des parents sont héritées par nos enfants »

11/07/2021 à 09:07 CET

Marie Docteur

La peur est une émotion qui nous envahit à partir du moment où nous découvrons que nous allons être parents. Comment faire en sorte que cette émotion ne nous paralyse pas ? Le psychologue Alberto Soler en parlera à l’événement Educar is Everything. Nous discutons avec lui pour nous offrir un « apéro » de ce que sera sa présentation.

Alberto, votre présentation lors de l’événement s’intitule : « Quel rôle joue la peur dans l’éducation de nos enfants ? » La peur nous limite-t-elle, fait-elle de nous de pires parents ?Pas du tout. Ou, du moins, il ne devrait pas. La peur est une émotion que tout le monde ressent et, comme les autres émotions, elle joue un rôle important. Dans ce cas, cela nous aide à mobiliser des ressources dans des situations potentiellement dangereuses. Le problème est qu’il y a des moments où l’on ressent la peur sans justification, ou la peur nous paralyse au point de nous empêcher de mener notre quotidien normalement. Un exemple : c’était la peur qui en mars 2020 nous a fait rester chez nous face à une menace inconnue et contre laquelle nous n’avions aucune ressource. La peur nous a aidés à survivre. Mais maintenir ce même niveau de peur et ne pas sortir dans la rue aujourd’hui ne serait pas justifié. Dans ce cas, la peur nous jouerait déjà des tours.Quelles sont les principales craintes des parents ?Les parents ont beaucoup de peurs liées au bien-être de leur famille, et ces peurs vont souvent de pair avec le moment dans lequel ils se trouvent ; peur de ne pas avoir de grossesse, peur d’un avortement, que cela puisse arriver pendant l’accouchement, que notre enfant tombe malade, qu’il ou elle ne mange pas bien, qu’il ou elle ait un problème dans son développement, qu’il ne s’adapter à l’école, qu’elle n’a pas d’amis, de notes, qu’elle ne soit pas capable de se débrouiller seule, qu’elle n’ait pas de bonnes relations familiales, qu’elle consomme de la drogue, des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées, etc. Chaque étape implique des peurs différentes. Et justement ces peurs, tant qu’elles ne nous paralysent pas, nous aident à mobiliser des ressources pour pouvoir continuer à avancer. Imaginez, par exemple, des parents sans crainte de rien & mldr; ils feraient probablement des choses qui mettraient en danger le bien-être physique ou émotionnel de la famille.

La peur est une émotion, donc on ne peut s’empêcher de la ressentir, mais comment la surmonter, la contrôler ?Nous devrions penser à surmonter ou contrôler la peur quand c’est un problème, nous ne pouvons pas (ni ne devrions pas vouloir) vivre sans peur. Mais quand on voit que ça nous limite au quotidien, que ça nous empêche de réaliser nos plans, que ça nous cause beaucoup d’inconfort, qu’il est difficile de le sortir de nos têtes & mldr; dans ces cas, il peut être judicieux de consulter un professionnel. Car si nous en sommes arrivés là, c’est parce que les ressources dont nous disposons n’ont pas été suffisantes, et nous avons besoin d’une personne experte, comme un psychologue agréé, pour nous aider à le surmonter. Si nous l’abordons à temps, le traitement dans ces cas est généralement simple et bref ; Cependant, lorsque ce problème est enraciné depuis des années, il est généralement plus difficile à résoudre. Comment nos peurs affectent-elles nos enfants ?Pour nos enfants, nous sommes l’une des principales références ; ils nous observent continuellement pour décider comment ils font face au monde et, en fonction de ce qu’ils voient, agissent. Dans le cas des peurs, on a vu qu’elles peuvent se transmettre des parents aux enfants de différentes manières ; On pourrait dire que les peurs « sont héréditaires & rdquor ;, mais la partie génétique serait probablement moins importante dans ce cas.

Prenons l’exemple d’un parent ayant une phobie des chiens, qui devient visiblement nerveux à chaque fois qu’il en voit un, change de trottoir, évite d’aller dans les endroits où il peut y avoir des chiens, etc. Votre enfant grandira en observant ce comportement et en pensant que les chiens sont des animaux à éviter et dont il a très peur. Il lui est donc facile de développer une peur des chiens comme son père. Eh bien, donc avec tout & mldr; peur des maladies, des animaux, des lieux fermés, des foules, des autres personnes, des aiguilles & mldr; Ils voient et agissent en conséquence. Cela ne doit pas être une raison de culpabiliser si nous voyons que nous leur transmettons certaines de nos peurs, mais plutôt une motivation pour essayer de les surmonter ensemble. Parfois, ce que nous ne ferions pas face par nous-mêmes, nous voyons comment cela les affecte et à partir de là, nous obtenons suffisamment de motivation pour nous mettre au travail et faire face à nos peurs.Et quand ce sont nos enfants qui ont peur, comment réagir, agir ?Cela dépendra de quel type de peur nous parlons. Quand on parle de peurs adaptatives, qui font partie du développement de l’enfant (celles que pratiquement tout le monde ressent à un moment ou à un autre comme la séparation d’avec les parents, l’obscurité, le bruit, l’école, etc.) le plus important est d’accompagner et de valider l’émotion. Rien de « c’est un non-sens & rdquor ;, » avec votre taille & mldr; & rdquor;, « mais comment pouvez-vous avoir peur de ça & rdquor;, et réponse similaire. Nous vous accompagnerons et vous donnerons la permission de ressentir vos émotions. Ces peurs ont tendance à disparaître comme elles sont venues la plupart du temps, sans rien faire de très spécial de notre part. Mais quand on voit que les peurs ne disparaissent pas et commencent à s’immiscer de manière significative dans la vie quotidienne de l’enfant ou de la famille, il est généralement conseillé de solliciter l’aide d’un professionnel pour éviter qu’elles ne s’incrustent. Travailler sur ces questions fait partie du quotidien des psychologues.