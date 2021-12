Les pharmaciens du gouvernement Maha lanceront une agitation à partir du 6 janvier 2022 pour répondre aux demandes liées aux avenues promotionnelles

Les 50 pharmaciens protestataires travaillent actuellement dans le cadre de prestations de service de niveau 3 et demandent depuis 5 ans de les mettre à niveau vers le cadre de niveau 2 sur la base de l’approbation du gouvernement de l’État.

Les pharmaciens du gouvernement du Maharashtra ont appelé à une grève illimitée à partir du 6 janvier 2022 pour répondre à leur demande de retrait de la récente annonce de la Commission de la fonction publique du Maharashtra (MPSC) pour l’embauche d’environ 12 pharmaciens de grade 2, ce qui contourne les possibilités d’emploi des pharmaciens de grade 3 existants. .

La décision des pharmaciens est basée sur l’approbation en attente du Département de l’administration générale (GAD) du gouvernement du Maharashtra en 2016 pour accorder une réservation de 50 % aux pharmaciens du gouvernement de l’État de niveau 3 afin d’améliorer leurs possibilités de promotion au même titre que les pharmaciens de niveau 2.

Ces pharmaciens sont rattachés à 18 hôpitaux publics du Maharashtra qui relèvent de la Direction de l’enseignement et de la recherche médicales (DMER)

L’agitation qui serait menée par le pharmacien du groupe d’hôpitaux JJ Pankaj Liladhar Yewale représentant les pharmaciens de grade 3 de DMER a annoncé que si leurs demandes n’étaient pas satisfaites, ils déclencheraient la manifestation et cesseraient de fournir leurs services aux patients.

En 2016, les pharmaciens avaient proposé au DMER sur la base de leurs correspondances avec le GAD du gouvernement de l’État d’accorder une réservation de 50 % pour les pharmaciens de grade 3 et les 50 % des pharmaciens restants pourraient être embauchés via MPSC. Le GAD a donné son accord et a approuvé la proposition à la suite de laquelle les pharmaciens ont approché la DMER la même année.

Sur la base des demandes des pharmaciens, le DMER a toutefois proposé au Département de l’éducation médicale et des médicaments (MEDD) de se saisir de cette question en recommandant une réservation de 25 % pour les pharmaciens de grade 3 et les 75 % des pharmaciens restants devant être embauchés par le biais du MPSC.

Depuis lors, après des suivis cohérents sur le problème qui couve, les pharmaciens du gouvernement de l’État relevant du cadre de la 3e année ont fait pression sur leur demande de longue date auprès du DMER pour mettre à niveau leur cadre sur la base de la proposition approuvée par le gouvernement de l’État et attendent une réponse favorable. .

« Les pharmaciens du gouvernement de niveau 3 dont les griefs liés aux moyens de promotion n’ont pas été traités jusqu’à ce jour prévoient donc de lancer une agitation à l’échelle de l’État si l’annonce du MSPC concernant l’embauche de 12 pharmaciens du gouvernement n’est pas retirée avant le 6 janvier 2022 », a informé Yewale. .

