Les Phillies se démarquent dans une journée de scores volumineux

02/06/2021 à 7h49 CEST

Le ranger vénézuélien Odubel Herrera et Andrew McCutchen ont chacun frappé deux coups de circuit, et le Philadelphie ils ont obtenu sept au total pour vaincre les Reds de Cincinnati 17-3. Herrera (4) a lancé le ballon dans le fairway à la troisième manche, sans coéquipiers devant contre les lancers du partant Sonny Gray, alors qu’il y en avait un dans l’épisode. Au sixième, le Vénézuélien a de nouveau chassé le streamer ennemi et le ballon a de nouveau disparu du terrain, emportant un coureur en cours de route. McCutchen (9) puni en sixième et huitième manches, avec deux circuits.

La victoire a été remportée par le partant Aaron Nola (4-4) en cinq manches. Pour les Reds, le vaincu était Gray (1-4) en quatre épisodes et deux tiers.

Franco et Severino se démarquent pour les Oriols

Les Dominicains Maikel Franco et Pedro Severino ont frappé des circuits pour les Oriols de Baltimore, qui ont battu les Twins 7-4. Franco (6) a lancé le ballon dans la rue en sixième manche, sans coéquipiers devant, tandis que Severino (2) a envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture en quatrième manche, également sans hommes en circulation.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Bruce Zimmermann (3-3) en 5 1/3 de manches. Pour les Twins, la défaite a été portée par le partant dominicain Michael Pineda (3-3) en trois manches.

Frazier et Andújar punissent les Rays

Le Ranger Clint Frazier et le Dominicain Ranger Miguel Andújar ont chacun frappé des circuits pour les Yankees de New York, qui ont battu les Rays de Tampa Bay 5-3. Frazier (5) a frappé des quatre coins à la onzième manche et a mis les derniers chiffres au tableau, tandis qu’Andújar (2) a frappé un coup sûr plein retour dans la quatrième, en solo.

La victoire a été attribuée au plus proche mexicain Luis Cessa (1-0) dans le cadre d’un épisode. Pour les Rays, le perdant était le plus proche Andrew Kittredge (5-1) en une manche et deux tiers.

Guerrero frappe son 17e home run

Le dominicain Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 17e circuit en carrière et a mené à Les Blue Jays de Toronto l’emportent 5-1 sur les Marlins de Miami. Guerrero Jr., (17 ans) a envoyé le ballon dans le fairway dans la troisième manche en surmontant les lancers du partant dominicain Sandy Alcántara, prenant deux coureurs d’avance. En fin de troisième manche, Guerrero Jr. a fait exploser le ballon à 412 pieds au-dessus du champ gauche et a poussé le joueur de deuxième but Marcus Semien et l’arrêt-court Bo Bochette dans le registre. Avec son coup de circuit, le Dominicain assure la tête des home runs dans les ligues majeures, à égalité avec Acuña Jr. et ne battant que deux autres frappeurs par un. Le ranger cubain Lourdes Gurriel (5) a également lancé le ballon dans la rue en huitième manche, sans aucun demi offensif en circulation.

La victoire a été attribuée au partant Robbie Ray (3-2) en six manches, acceptant six coups sûrs et un point. Pour les Marlins, la défaite est tombée à Alcántara (2-5) dans un travail de six rondes.

Ramírez conduit la victoire des Indiens

Le joueur de troisième but dominicain José Ramírez double dans la série gagnante de les Indians de Cleveland, qui ont battu les White Sox de Chicago 6-5. En fin de quatrième manche, Ramirez a doublé dans le champ central et a poussé le registre à l’arrêt-court Amed Rosario avec la course pour l’ultime avance.

Le receveur Austin Hedges (3) a frappé des quatre coins en quatrième manche, avec un porteur de ballon sur les sentiers.

Pour le partant des White Sox, Dylan Cease (3-2) a lancé 3 1/3 manches et a subi la défaite.

Garcia et Altuve s’associent et battent les Red Sox

Le partant vénézuélien Luis García a lancé sept manches, la plus grande partie de sa carrière, son compatriote José Altuve a frappé un coup de circuit et Les Astros de Houston ont battu les Red Sox de Boston 5-1. Les Astros ont remporté leur troisième victoire consécutive. Sur le monticule, Garcia (4-3) a accordé un point et six coups sûrs, retirant 11 des 12 frappeurs à un moment donné. Le lanceur droitier a retiré six prises et a marché un dans sa quatrième victoire consécutive.

Altuve a ouvert la première manche avec son huitième circuit de la saison, survolant le haut du champ gauche contre Garrett Richards (4-4). Il s’agissait du troisième circuit partant d’Altuve cette saison.

La défaite a été portée par le partant Garret Richards (4-4) en six manches.

Contreras et Sagesse punissent les Padres

Le receveur vénézuélien Willson Contreras et le joueur de troisième but Patrick Wisdom ont frappé des circuits pour les Cubs de Chicago, qui ont battu les Padres de San Diego 4-3. Contreras (9) a puni avec un retour complet en cinquième manche avec un coureur devant, alors qu’il y avait un retrait dans la manche. Wisdom (4) l’a fait en deuxième manche, avec un coureur sur les buts.

La victoire a été remportée par le partant Kyle Hendricks (6-4) en six manches.

Pour les Padres, le receveur portoricain Víctor Caratini (4) a envoyé le ballon à la rue en cinquième manche, seul. La défaite a été portée par le partant Ryan Weathers (2-2) en cinq manches.

Schoop et Haase ont chacun frappé deux circuits contre les Brewers

Le joueur de deuxième but Jonathan Schoop et le receveur Eric Haase ont chacun frappé deux circuits pour les Tigers de Detroit, qui ont battu les Brewers de Milwaukee 10-7. Schoop (7) a frappé de quatre coins dans les deuxième et sixième manches, tandis que Haase (4) l’a fait dans les deuxième et troisième manches.

Sur le monticule la victoire a été créditée par le soulagement Derek Holland (1-1) en deux épisodes.

Pour les Brewers, le joueur de deuxième but Kolten Wong (4) a frappé le fairway deux fois en première et troisième manches, tandis que le ranger Tyrone Taylor (5) a frappé deux fois des quatre coins en deuxième et huitième manches. Le joueur de troisième but mexicain Luis Urías (6) a également réussi un retour complet en neuvième manche, sans coéquipiers en tête, sans retrait dans la manche.

La défaite a été emportée par le partant Eric Lauer (1-2) en deux manches.

Zimmerman et Soto brillent contre les Braves

Le joueur de premier but Ryan Zimmerman et le ranger dominicain Juan Soto ont chacun frappé des circuits pour les Nationals de Washington, qui ont battu les Braves d’Atlanta 11-6, pour qui le ranger vénézuélien Ronald Acuña a frappé son 17e home run. Soto (5) a fait rebondir le ballon hors du terrain en huitième manche alors qu’il poursuivait le streamer de relais Grant Dayton avec un coureur devant.

Sur le monticule la victoire a été créditée par le soulagement d’Austin Voth (2-0) en trois manches.

Pour les Braves, Acuña Jr. (17 ans) a envoyé le ballon dans la rue en cinquième manche et prend la tête partagée des circuits des ligues majeures. Acuña Jr. a frappé Voth en tête d’un coéquipier sur la route. Acuña est à la première place des majors accompagnant le dominicain Vladimir Guerrero Jr.

Les Braves ont perdu contre le partant Max Fried (2-3) en 3 2/3 manches.