Les philosophies convergentes d’Apple et de Microsoft pour les tablettes signifient de meilleurs appareils pour tout le monde

La semaine dernière, Microsoft a dévoilé sa dernière génération d’appareils Surface, y compris une paire de tablettes clairement conçues pour rivaliser avec l’iPad Pro et l’iPad 9e génération d’Apple.

Bien que les meilleurs modèles d’iPad continuent de dominer l’espace des tablettes en termes de part de marché, Microsoft a continué de marcher avec sa gamme Surface et, quand vous regardez de plus près, vous commencez à réaliser que les philosophies d’Apple et de Microsoft pour les tablettes ne sont vraiment plus si éloignées l’une de l’autre. .

Fini le temps des appareils iPad tactiles et de la compétition dite « grille-pain-réfrigérateur ». Les iPad ressemblent plus que jamais aux appareils Surface, et Microsoft continue d’améliorer l’expérience de la tablette Surface. En fin de compte, ce sont les consommateurs qui bénéficient d’une véritable concurrence dans l’espace des tablettes, car cela se traduit finalement par de meilleurs produits, quel que soit l’écosystème que vous préférez.

Les grands artistes volent

Bien qu’il ne s’agisse pas de la première tablette, l’iPad a certainement été le catalyseur du marché des tablettes modernes et continue de dominer avec près de 60% des revenus des tablettes en direction d’Apple. Cela n’a cependant pas rebuté Microsoft, qui a continué à proposer de nouvelles idées Surface au fil des ans depuis le lancement de l’iPad d’origine.

Bien que Surface RT ait été un début difficile, Microsoft s’est rendu compte que de nombreux utilisateurs voulaient pouvoir interagir avec leur tablette dans différents modes, ce que la béquille permettait, et avec des méthodes de saisie tactiles et traditionnelles comme les claviers, les trackpads, les stylets et les souris.

Apple, comme toujours, est heureux de voler les bonnes idées là où il les voit. Il a lancé son propre stylet, l’Apple Pencil, en 2015 aux côtés du premier iPad Pro avec un clavier intelligent fixé magnétiquement à l’iPad Pro à la Surface Pro.

L’annonce du Magic Keyboard réglable a été considérée par certains comme l’aveu final que Microsoft a en fait obtenu le facteur de forme 2 en 1 avec la Surface d’origine.

Avec la Surface Pro 8 et la Surface Go 3 qui viennent d’être annoncées, les gammes de tablettes concurrentes de Microsoft et Apple se ressemblent encore plus avec une multitude de fonctionnalités similaires à celles de l’iPad.

La Surface Pro 8, par exemple, dispose d’un écran 13 pouces bord à bord plus grand avec un taux de rafraîchissement plus élevé et un réglage des couleurs de type True Tone. Il dispose également de Thunderbolt 4, de haut-parleurs Dolby Atmos, de caméras améliorées et de nouvelles puces Intel puissantes.

La recharge sans fil du nouveau Surface Slim Pen 2 s’inspire sans doute de celle de l’Apple Pencil 2, même si elle se produit à un endroit différent de l’appareil.

Tout comme le clavier magique a calé la charnière de la Surface Pro, le nouveau Surface Laptop Studio la récupère pour son design d’affichage flottant.

Même sur le bas de gamme, Microsoft a bousculé sa Surface Go 3 en interne tout en gardant l’extérieur inchangé car il vise à suivre l’iPad d’entrée de gamme, qui a également été mis sous tension cet automne.

Tout se résume au logiciel

Pour beaucoup, le premier iPadOS mobile est plus accessible et efficace, et s’appuie sur la bibliothèque App Store, qui contient toutes leurs applications préférées. De plus, il prend désormais en charge le trackpad et le clavier natifs, ainsi qu’une multitude d’améliorations du multitâche dans iPadOS 15, le transformant en une expérience plus semblable à celle d’un ordinateur portable.

Windows est familier à beaucoup de gens qui utilisent des PC au travail, donc une surface peut avoir moins de courbe d’apprentissage et se sentir comme un système d’exploitation plus “sérieux” à utiliser ailleurs. Bien que Windows ait été dans le passé un système d’exploitation de bureau installé sur une tablette, Windows 11 apporte des changements de conception majeurs dans le but d’améliorer la saisie tactile.

Vous pouvez travailler sur un iPad ou une Surface, jouer à des jeux, regarder des films, etc. Vous pouvez l’utiliser comme tablette, ordinateur modulaire, ordinateur portable ou connecté à un écran externe. L’un ou l’autre peut remplacer votre ordinateur puisqu’ils sont tous les deux effectivement des ordinateurs.

En fin de compte, avec un matériel très similaire à tous les égards, la tablette de votre choix dépendra du système d’exploitation que vous préférez utiliser et de celui qui convient le mieux à vos besoins. Et c’est un endroit idéal pour le marché des tablettes.