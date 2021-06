Les Phoenix Suns battent les Denver Nuggets (102-116)

12/06/2021 à 09:47 CEST

Soleils phénix a réussi à gagner devant pépites de Denver loin par 102-116 lors du troisième match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est de 0-3 pour Soleils phénix.

Le premier quart avait comme protagoniste et dominant Soleils phénixEn fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2 et a atteint une différence de 13 points (8-21) pour terminer avec un résultat de 27-37. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a comblé l’écart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-22. Après cela, les rivaux se sont reposés avec un 55-59 à la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se démarquer au tableau d’affichage, avec une différence maximale de 14 points (74-88) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 21-31 et un total de 76-90. Enfin, au dernier quart, les joueurs de Soleils phénix ils ont réussi à maintenir leur différence dans l’électronique et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-26. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un score de 102-116 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Soleils phénix a remporté la victoire grâce à 27 points, huit passes et six rebonds de Chris Paul et les 28 points, quatre passes et six rebonds de Devin Booker. Les 32 points, 10 passes et 20 rebonds de Nikola Jokic et les 21 points et cinq passes décisives de Mont morris ils n’étaient pas suffisants pour pépites de Denver a gagné le jeu.

Après la victoire de l’équipe locale, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Arène de balle dans le quatrième match de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.