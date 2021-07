Les Phoenix Suns battent les Milwaukee Bucks (118-108)

09/07/2021 à 15h23 CEST

Soleils de phénix a été imposé à la maison dollars de Milwaukee 118-108 au deuxième tour des Play-offs NBA Finals. Avec cette victoire de Soleils de phénix, l’égalité est de 2-0.

Au cours du premier quart, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, élargissant la différence à un maximum de neuf points (12-21) et se terminant par 26-29. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans la lumière et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 30-16. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 56-45 à l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances au tableau d’affichage jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 32-33 et un total de 88-78. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont maintenu leur différence au tableau d’affichage et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-30. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat final de 118-108 en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, la participation de Devin Booker Oui Ponts Mikal, qui avait respectivement 31 points, six passes et cinq rebonds et 27 points, une passe et sept rebonds. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Giannis Antetokounmpo Oui Vacances à Jrue, avec 42 points, quatre passes et 12 rebonds et 17 points, sept passes et cinq rebonds respectivement.

Après la victoire des locaux, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Forum Fiserv dans le troisième duel de la série. Consultez le programme complet de la NBA.