Les Phoenix Suns battent les Washington Wizards et co-dirigent avec les Warriors

Il est difficile d’imaginer une équipe qui puisse jouer mieux et plus pleinement que ces Soleils de phénix. L’équilibre semble être le concept qui guide toutes les actions de la franchise Arizona, qui présente un équilibre parfait entre les joueurs dans toutes les positions et les automatismes défensifs et offensifs qui en font une équipe meurtrière. Une bataille tous azimuts pour le leadership de la Conférence de l’Ouest se profile avec Guerriers de l’état d’or, et dans son duel devant sorciers de Washington Ils ont de nouveau montré toutes leurs références pour se qualifier pour le ring. La victoire 118-98 est le fruit d’un jeu collectif spectaculaire, d’une maîtrise absolue du rebond et d’une voyance remarquable tant en attaque qu’en défense.

Le sentiment de supériorité des Suns sur les Wizards était évident dès le début. C’était comme deux équipes de ligues différentes, un navire parfaitement capitaine avec un équipage au complet et un autre qui est à la dérive depuis longtemps, dépouillé de la bonne direction qu’il semblait mener au début de la saison. L’équipe de l’Arizona a remporté tous les quarts, mené au rebond avec une nette différence (47 à 32) et a tiré avec de très bons pourcentages (plus de 30% en triple et 50% en field goal). Le plus incroyable de tous, les 23 victoires en 28 matchs n’ont pas été bâties sur le talent de quelques stars seulement, mais sur la croissance de plusieurs joueurs et les relations les uns avec les autres.

Les Phoenix Suns ont présenté 8 joueurs avec plus de 10 points

Ceci est attesté par le fait que jusqu’à huit joueurs de l’équipe ont terminé avec plus de 10 points, étant Chris Paul le grand artisan d’un bon jeu d’équipe, mais trouvant un soutien très notable dans le reste de ses coéquipiers, y compris sur le banc. Cameron Johnson, Cameron Payne et JaVale McGee Ils capturent l’esprit gagnant des joueurs qui veulent se venger après être restés au bord de la gloire la saison dernière. Chez les Wizards, seul Bradley Beal a pu garder le mec, au milieu d’une crise de match et de résultats qui menace de renflouer d’innombrables rumeurs de transferts de ses grandes stars.