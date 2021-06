Les Phoenix Suns décrochent une place en finale de la Conférence Ouest après avoir battu les Denver Nuggets 118-125

14/06/2021 à 9h22 CEST

Soleils phénix vaincu en tant que visiteur pépites de Denver par 118-125 lors du quatrième et dernier match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité est de 0-4 en faveur de Soleils phénix, Ce qui signifie que Soleils phénix Il disputera la finale de la Conférence Ouest alors que son rival n’a plus d’options de retour.

Au cours du premier trimestre Soleils phénix était le principal dominant, a atteint une différence de 10 points (10-20) jusqu’à terminer avec un résultat de 22-28. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se démarquer dans le jeu électronique et ont eu une différence maximale de neuf points (24-33) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-35. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 55-63 au tableau d’affichage.

Au troisième trimestre Soleils phénix a continué à se distancer à la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et a élargi la différence à un maximum de 16 points (80-96) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 28-33 et un total de 83-96. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau d’affichage, mais pas assez pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 35-29. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé par un résultat final de 118-125 en faveur de Soleils phénix.

Pendant le match, Soleils phénix a remporté la victoire grâce à 34 points, quatre passes décisives et 11 rebonds de Devin Booker et les 37 points, sept passes et trois rebonds de Chris Paul. Les 22 points, quatre passes et 11 rebonds de Nikola Jokic et les 25 points, deux passes et cinq rebonds de va bartonner ils n’étaient pas suffisants pour pépites de Denver a gagné le jeu.