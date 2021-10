Les Phoenix Suns démentent les allégations de racisme et de sexisme imminentes

Les Phoenix Suns cherchent à devancer un rapport potentiellement accablant de racisme, de sexisme et de harcèlement sexuel au sein de l’organisation … alléguant que les affirmations sont « complètement sans fondement ».

La déclaration intervient peu de temps après un initié de la NBA Jordan Schultz a revendiqué une « histoire massive » accusant le propriétaire de l’équipe Robert Sarver de plusieurs incidents d’inconduite se profile.

Avant la publication du rapport, les Suns ont publié une déclaration cinglante qualifiant les allégations de rien de plus qu’un hit.

« Nous comprenons qu’un média envisage de publier une proposition d’article qui fait des allégations totalement infondées contre l’organisation Suns concernant une variété de sujets », a déclaré vendredi l’équipe.

« Les preuves documentaires en notre possession et les témoignages oculaires contredisent directement les accusations du journaliste, et nous préparons notre réponse à ses questions. Nous exhortons tout le monde à ne pas se précipiter pour juger ici. »

« Surtout basé sur des mensonges, des insinuations et un faux récit pour attaquer notre organisation et ses dirigeants. »

Selon la gravité des allégations, le rôle de Sarver au sein de l’organisation pourrait être menacé… et ce ne serait pas la première fois qu’un propriétaire serait obligé de vendre son équipe.

Lire du contenu vidéo

25/04/2014 TMZSports.com

Donald Sterling était a reçu une interdiction à vie de la NBA en 2014 … après TMZ Sports audio publié de l’homme d’affaires crachant des remarques racistes à sa maîtresse de l’époque V. Stiviano.

Quant à Sarver, il affirme avoir été aveuglé par les allégations… disant qu’il est contre la discrimination raciale ou sexuelle de quelque nature que ce soit.

« Bien que je ne puisse pas commencer à savoir comment répondre à certaines des suggestions vagues faites par des voix pour la plupart anonymes, je peux certainement vous dire que certaines des affirmations que je trouve complètement répugnantes à ma nature et au caractère des Soleils/Mercure lieu de travail et je peux vous dire que cela ne s’est jamais produit », a déclaré Sarver vendredi.

« Je ne commence pas à savoir comment prouver que quelque chose ne s’est PAS produit, et il est difficile d’effacer ou d’oublier les accusations laides une fois qu’elles sont faites. Même les allusions au racisme ou au sexisme dans notre culture d’aujourd’hui sont toxiques et dommageables et ne devraient pas être légèrement relevé », a-t-il ajouté.

« Je nie catégoriquement toutes les suggestions selon lesquelles j’ai utilisé un langage désobligeant lié à la race ou au sexe, j’aimerais penser que mes actions et mon dossier public concernant la race, le sexe ou la discrimination de quelque nature que ce soit, au cours d’une vie dans les affaires et le service communautaire, répondra de manière adéquate à toutes les questions que quelqu’un pourrait soulever sur mon engagement en faveur de l’égalité et de l’équité. »

Le rapport n’a pas été publié au moment de cet article, mais nous mettrons à jour dès qu’il sera publié.