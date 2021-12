Les Phoenix Suns dépassent et battent les Boston Celtics dans leur pire moment de la saison

Pas de Devin Booker ou DeAndre Ayton, mais un Soleils de phénix Cela ne lui a coûté aucun travail pour remporter sa dernière victoire en NBA. Est venu avant Celtics de Boston, qui traverse son pire moment (trois défaites de suite et aucun match défensif), et un résultat de 90-111.

JaVale McGee a été le MVP du match après avoir contribué 21 points et 15 rebonds en tant que centre de départ. Chris Paul (10 points et 12 passes décisives) et Cameron Payne (17 points, quatre rebonds et cinq passes décisives depuis le banc), deuxièmes piques. Chez les Celtics, Jayson Tatum a été le meilleur avec 24 points, sept rebonds et trois passes décisives.

