Les Phoenix Suns gagnent 120-114 contre les Los Angeles Clippers

21/06/2021 à 00h20 CEST

Soleils de phénix a réussi à gagner à domicile Clippers de Los Angeles par 120-114 lors du premier match des Play-offs de la finale de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de Soleils de phénix, l’égalité est de 1-0.

Le premier quart-temps a connu plusieurs mouvements au tableau d’affichage et s’est terminé sur un score de 21-21. Après cela, au deuxième quart-temps, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau d’affichage et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 36-33. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 57-54 à la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu à nouveau des alternances au tableau d’affichage, qui se sont terminées par un résultat partiel de 36-39 et un total de 93-93. Enfin, le dernier trimestre a été dominé par Soleils de phénixEn fait, ils ont obtenu un 10-0 partiel et ont atteint une différence de 10 points (105-95) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-21. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 120-114 en faveur de Soleils de phénix.

Pendant le match, ils ont souligné Devin Booker Oui Deandre Ayton pour sa participation au match, après avoir obtenu 40 points, 11 passes et 13 rebonds et 20 points, deux passes et neuf rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Georges Paul Oui reggie jackson, avec 34 points, cinq passes et quatre rebonds et 24 points, quatre passes et six rebonds respectivement.

Lors du prochain match, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Arène des soleils de Phoenix dans la deuxième réunion de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.