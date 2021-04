Les Phoenix Suns gagnent les Houston Rockets 126-120

13/04/2021 à 06h50 CEST

Soleils de phénix a gagné à la maison Houston Rockets 126-120 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Phoenix Suns ont réussi à gagner à domicile contre Wizards de Washington par 134-106 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Houston Rockets ont perdu avec Guerriers de l’état d’or par 125-109, donc après ce résultat, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. En ce moment, Soleils de phénix Il compte 38 matchs gagnés sur 53 disputés, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs. Pour sa part, Houston Rockets il serait exclu des Play-offs avec 14 victoires en 54 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a connu plusieurs changements de leader dans la lumière, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart, même si au final l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 38-29. Après cela, au deuxième trimestre Soleils de phénix a réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, l’équipe a obtenu un autre 13-2 partiel et a continué à gagner par 24 points (70-46) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 43-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 81-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre Houston Rockets a réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a terminé avec un résultat partiel de 22-30 (103-88). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réussi à se rapprocher à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2, bien que pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé par un partiel. résultat de 23-32. Après tout cela, le match s’est conclu sur un résultat final de 126-120 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs les plus importants de Soleils de phénix Ils étaient Devin Booker Oui Jae Crowder, qui a récolté 24 points, sept passes et sept rebonds et 26 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bois chrétien Oui Kevin Porter, avec 25 points, trois passes et 15 rebonds et 22 points, 14 passes et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Soleils de phénix sera contre chaleur de Miami dans le Phx Arena. De son côté, le prochain jeu de Houston Rockets sera contre Indiana Pacers dans le Centre Toyota. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.