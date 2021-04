Les Phoenix Suns gagnent les LA Clippers 109-101

29/04/2021 à 06:52 CEST

Soleils de phénix a gagné à la maison LA Clippers par 109-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre New York Knicks par 110-118 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans 120-103, complétant une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Soleils de phénix Il compte 44 matchs gagnés sur 62 joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs, tandis que LA Clippers il parvient également à rester en play-off avec 43 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les joueurs des Phoenix Suns étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé une course de 11-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 14 points (39-25) et ont terminé avec 39-31. Après cela, au deuxième trimestre Soleils de phénix il a pris ses distances dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un autre partiel au cours du quart de 10-2 et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (53-39) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24- 22. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 63-53 à l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les écarts dans le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 23-27 et un résultat global 86-80. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et ont atteint une différence de 11 points (109-98), et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 23-21. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 109-101 pour les locaux.

Le triomphe de Soleils de phénix était dû en partie grâce à 28 points, 10 passes et trois rebonds de Chris Paul et les 21 points, trois passes et six rebonds de Devin Booker. Les 25 points, quatre passes et 10 rebonds de Paul George et les 16 points, une passe et quatre rebonds de Marcus Morris ils n’étaient pas assez pour LA Clippers pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Soleils de phénix mesurera sa force avec Jazz de l’Utah dans le Phoenix Suns Arenatandis que le prochain rival de LA Clippers sera Pépites de Denver, avec lequel il jouera dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.