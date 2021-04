Les Phoenix Suns ont battu les Clippers et disputeront les séries éliminatoires

Phoenix profitera à nouveau des séries éliminatoires. Les Suns ont battu les Los Angeles Clippers (109-101) pour la première fois cette saison et après deux défaites et ont mathématiquement assuré leur présence dans les manches pour le titre 11 ans plus tard: la dernière fois qu’ils se sont qualifiés, c’était en 2010 avec Steve Nash et Amar’e. Stoudemire en tant que dirigeants de la franchise et Alvin Gentry sur le banc.

Depuis lors, six autres entraîneurs sont passés par le banc de l’Arizona, dont Monty Williams, qui a pris une franchise à la dérive la saison dernière et l’a remise sur la carte de la NBA. Les 43 victoires que l’équipe remporte actuellement sont les plus élevées depuis la saison 2013-14 (48) et c’est la troisième fois au cours des dix dernières années qu’ils franchissent la barre des 40 victoires. Rien de mal.

Le changement à Phoenix a commencé la saison dernière, avec Ricky Rubio comme chef d’orchestre, alors qu’ils étaient à quelques centimètres de jouer le jeu et d’être la meilleure équipe dans la phase régulière de la bulle d’Orlando. En été, tout a explosé: l’international espagnol s’est rendu en Oklahoma pour Chris Paul, qu’à 35 ans tout a donné pour amorti. Cours par cours, la base des vétérans a été supprimée. Il pourrait contribuer, mais… Et année après année, il a montré qu’il avait encore beaucoup de basket dans ses jambes.

Chris Paul et Devin Booker

À l’heure actuelle, Paul joue comme s’il avait dix ans de moins et entre les chants de «MVP, MVP», il s’est montré devant l’une de ses anciennes équipes. Il a atteint 28 points (4/8 en triplets) et 10 passes décisives dans un duel que les Suns n’ont jamais cessé de mener, bien qu’ils aient eu besoin de Paul pour la dernière poussée lorsque les Clippers ont tenté de monter à bord du bateau: trois paniers consécutifs ont mis fin aux espérances d’un bon Paul George (25 points) qui a joué son cinquième match sans le Kawhi Leonard blessé.

Note d’accompagnement, Devin Booker. Le garde a réalisé une autre belle performance de 21 points et a atteint 9 155 points et 782 triples (un seul ce matin) lors de ses 400 premiers matchs en NBA. Personne d’autre dans l’histoire des Suns n’avait atteint ce niveau au cours de cette période.. «Je suis heureux pour lui parce qu’il le mérite. Parfois, l’amateur occasionnel n’a pas la chance d’apprécier la grandeur de quelqu’un. Je suis heureux que le monde le voie enfin », a déclaré Chris Paul à propos de son partenaire. Ensemble, ils seront en séries éliminatoires: le vétéran pour la 12e fois, le jeune homme pour la première fois à sa sixième saison en Ligue nord-américaine.