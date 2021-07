Les Phoenix Suns perdront 99% du Game 6 suite à ces données de Chris Paul

in

Pour les amateurs de prédictions anticipées et de prophéties envoûtantes, Soleils de phénix clôturera son excellente saison ce matin en perdant le sixième match contre les Milwaukee Bucks.

On peut donc l’affirmer sans complications majeures si l’on se laisse guider par ce fait spectaculaire. Chris Paul il a perdu 12 des 13 matchs dans lesquels il a été arbitré par Scott Foster, n’en remportant qu’un seul dans sa carrière. Et voila, ce match si crucial pour le destin des deux franchises se jouera avec la bête noire de Chris Paul signalant les actions les plus controversées de la rencontre. Sera-ce la défaite numéro 13?