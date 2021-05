Les Phoenix Suns remportent la victoire contre les Portland Trail Blazers par 118-117

14/05/2021 à 07:20 CEST

Soleils de phénix gagné à domicile Portland Trail Blazers par 118-117 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Guerriers de l’état d’or par 122-116, alors que les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Jazz de l’Utah par 98-105. Apres le jeu, Soleils de phénix obtenir une place aux barrages avec 49 matchs gagnés sur 70 joués. Pour sa part, Portland Trail Blazers il continue également en barrages avec 41 matchs gagnés sur 71 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé par un 26-26. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y avait à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 26-27. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 52-53 points avant la pause.

Le troisième quart-temps a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par prendre ses distances et se termine par un résultat partiel de 33-24 et un total de 85-77. Enfin, au dernier trimestre, il y a eu à nouveau des alternances sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 33-40. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 118-117 pour Soleils de phénix.

Pendant le match, Soleils de phénix a remporté la victoire grâce à 26 points et sept passes décisives Chris Paul et les 21 points, deux passes et 11 rebonds de Ponts Mikal. Les 41 points, cinq passes et cinq rebonds de Damian Lillard et les 27 points, six passes et un rebond de Cj Mccollum ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Soleils de phénix va affronter San Antonio Spurs dans le Centre At & t. Pour sa part, Portland Trail Blazers sera mesuré avec Pépites de Denver dans le Centre de la mode. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.