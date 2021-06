Les Phoenix Suns remportent la victoire sur les Los Angeles Clippers 80-84

27/06/2021 à 19:19 CEST

Soleils de phénix a remporté la victoire contre Clippers de Los Angeles à l’extérieur 80-84 lors du quatrième match des Play-offs de la finale de la NBA Western Conference. Avec cette victoire de Soleils de phénix, l’égalité se termine par un score de 1-3.

Le premier trimestre a été dominé par Soleils de phénixEn fait, il a obtenu un set au cours de ce quart de 14-2 et a gagné par 12 points (2-14) et a terminé avec un résultat de 20-29. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a creusé son écart. En fait, l’équipe a réalisé une autre course de 13-2 au cours du quart et a porté la différence à un maximum de 16 points (28-44) au cours du quart, qui s’est terminé avec un score partiel de 16-21. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 36-50 dans l’électronique.

Au troisième trimestre, les joueurs de Clippers de Los Angeles Ils ont comblé l’écart sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-19 et un total de 66-69. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a de nouveau pris ses distances Soleils de phénix et le quatrième s’est terminé par un résultat partiel de 14-15, terminant ainsi le match avec un résultat final de 80-84 en faveur de Soleils de phénix.

Pendant le match, Soleils de phénix a remporté la victoire grâce à 19 points, trois passes décisives et 22 rebonds de Deandre Ayton et les 25 points et deux rebonds de Devin Booker. Les 23 points, six passes et 16 rebonds de Georges Paul et les 13 points, une passe décisive et 14 rebonds de Ivica Zubac ils n’étaient pas suffisants pour Clippers de Los Angeles A remporté le match.

Au prochain match de la compétition, Clippers de Los Angeles mesurera à nouveau sa force avec Soleils de phénix dans le Arène des Soleils de Phoenix dans la cinquième réunion de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.