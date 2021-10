Les photographies de Matthew Perry qui ont suscité l’inquiétude – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Week-end dernier, Matthew Perry a été photographié dans les rues de Los Angeles avec un mauvais alignement qui a suscité des inquiétudes. Dans des images récentes, l’acteur populaire peut être vu en mauvaise condition physique et avec une expression perdue.

La star de “Friends”, rarement vue en public, a été représentée dans les locaux d’une chaîne de cafés renommée, située dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles.

L’interprète américain de 52 ans avait l’air sérieux et un peu désorienté en quittant les lieux, un café à la main. A côté de lui se trouvait un ami, avec qui il a discuté un moment en fumant une cigarette sur le toit du véhicule.

Ce n'est pas la première fois que Perry est vu en mauvais état sur la voie publique.

En mai, Perry est apparu sur “Friends: The Reunion” de HBO Max aux côtés des co-stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc.

Perry a joué Chandler Bing dans la sitcom populaire de 1994 à 2004.

Dans l’émission spéciale “Friends”, le comportement de l’acteur a suscité l’inquiétude de ses fans. Pendant les presque deux heures qu’a duré l’émission, les téléspectateurs ont souligné que l’acteur était la plupart du temps sérieux et calme. Quand il a parlé, Perry l’a fait d’une manière quelque peu étrange avec une certaine difficulté à s’exprimer et à articuler les mots.

Son apparition dans le spécial et ses problèmes d’élocution ont donné lieu à toutes sortes de spéculations sur la santé de l’acteur, forçant le Le producteur Kevin Bright commentera l’affaire lors d’une interview avec The Hollywood Reporter. “Il semble plus fort et meilleur que la dernière fois que je l’ai vu”, a répondu Bright à ce sujet.

Le réalisateur de "Friends: The Reunion" Ben Winston a également défendu l'acteur. « Les gens peuvent parfois être cruels. Je souhaite qu'ils ne le soient pas », a-t-il déclaré. "C'était génial", a déclaré Winston au média précité à propos du passage de l'interprète dans l'émission spéciale HBO Max. "Je me suis senti heureux et chanceux de le diriger", a-t-il ajouté.

Au cours de la rencontre télévisée, Perry s’est souvenu du sentiment qu’il “allait mourir” pendant le tournage de chaque épisode. “Parfois, il disait une ligne et ils ne riaient pas et je transpirais si je n’obtenais pas le rire que j’étais censé faire avoir”, a déclaré l’acteur. “Ça m’a fait peur.”

La révélation de Perry a pris ses co-stars par surprise et Kudrow a répondu : “Tu ne nous as rien dit de tout ça“A quoi Perry a répondu:”Je sentais que chaque nuit”. David Schwimmer et Matthew Perry à la réunion “Friends”. Avec l’aimable autorisation de HBO Max

Perry, qui était en cure de désintoxication de 1997 à 2001, a révélé il y a des années qu’il avait des souvenirs “flous” de la période entre la troisième et la sixième saison de la série télévisée à succès, dans laquelle il jouait Chandler Bing, en raison de sa dépendance. aux drogues, aux drogues et à l’alcool.

À ses débuts, Perry voulait être un acteur à succès, mais il avait également soif de la renommée qui accompagnait ce succès. “Vous voulez de l’attention, vous voulez de l’argent et vous voulez la meilleure place au restaurant”, a-t-il avoué au New York Times. Au sommet de sa carrière, il est tombé dans la drogue et l’alcool. “Je ne suis pas devenu sobre parce que je le voulais, mais parce que j’avais peur de mourir le lendemain”, il était sincère dans la même interview.

La star hollywoodienne, qui a parlé ouvertement de sa dépendance à l’alcool et à la drogue, a déclaré qu’il avait commencé à en consommer après un accident de ski nautique. “Je ne pouvais pas m’arrêter“L’acteur a déclaré au magazine People. “Au fil du temps, les choses sont devenues si mauvaises que je ne pouvais pas le cacher, et tout le monde le savait.”

«Je suis une personne réservée, mais j’étais dans une émission qui a été regardée par 30 millions de personnes. Ce qui m’arrivait était public”, a-t-il reconnu à l’époque. Il a parcouru un long chemin pour récupérer et être « libre » de toutes sortes de substances. “Vous ne pouvez pas avoir un problème de drogue pendant 30 ans et s’attendre à ce qu’il soit réglé en 28 jours.”

En 2018, l’acteur a eu un grave problème de santé. L’artiste a subi une perforation gastro-intestinale pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale et a passé trois mois à l’hôpital.

Perry est maintenant sobre, mais aucun projet de mariage avec Molly Hurwitz, un directeur littéraire, avec qui il a rompu une semaine après la diffusion de l’émission spéciale “Friends”. « Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas. Je souhaite le meilleur à Molly”. Avec ces déclarations au magazine People, l’acteur a confirmé leur séparation en juin.

Source : Infobae